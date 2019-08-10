Parti kuracağı konuşulan Davutoğlu'nun dünüründen dikkat çeken hamle

AK Parti içerisinde muhalefet yürüten ve parti kuracağı söylenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dünürü Dursun Topçu'nun, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiği iddia edildi. Ahmet Davutoğlu'nun yeniden siyaset sahnesine dönme hazırlıklarının İstanbul Ticaret Odası'nı da karıştırdığı iddia edildi. İddialara göre Dursun Topçu'nun İTO'dan istifa etmesi istendi.

İTO BAŞKANI DUYURDU

Aydınlık yazarı Recep Erçin, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dursun Topçu'nun görevinden ayrıldığını ifade etti. İTO Meclisi'nden aktardığını söyleyen Erçin, İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in, Başkan Yardımcısı Topçu'nun görevinden ayrıldığını açıkladığını ifade etti.