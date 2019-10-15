Parti grubuna damga vuran görüntü!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Asker selamı veren Akşener, "Daha önce devleti hendeklerden çıkarıp alan Türk ordusu şimdi de devleti yanlış dış politikalardan alıp çıkarmaya çalışıyor. Buradan Türk ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum" dedi.

"ERDOĞAN'I UYARMAK İSTİYORUM"

"Türk milleti elbette ordusunun yanında duracaktır." diyen Akşener, "Fikrimizin, vicdanımızın, birliğimizin ve töremizin gereği budur. Bu noktada Erdoğan'ı uyarmak istiyorum makamınız gereği özellikle böyle dönemlerde konuşmalarınızda çok dikkatli olmanız lazım. Millet İttifakı'na karşı ettiğiniz sözler akla ziyandır. Bari böyle dönemde siyasi hesaplardan uzak kalın da uzun zaman sonra kurduğumuz birlik duygusu vatandaşlar gördün." şeklinde konuştu.

"KKTC CUMHURBAŞKANI BİLE HAREKATA KARŞI ÇIKTI"

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Değerli dava arkadaşlarım Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyonu yapmıyor. Yıllar evvel Irak'ın içine 50 km giden bir harekât yapıldı. Bunun gibi pek çok harekât yapıldı. Hiçbir operasyonda uluslararası alanda bu kadar yalnız kalmadık. Cumhurbaşkanının dostum dediği ne kadar ülke varsa harekâtın karşısında yer aldı. Erdoğan'ın dostları yalnız bıraktı. Oturduğu makamı 1974'teki barış harekatına borçlu olan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bile harekata karşı çıktı. İşe iletişim ve diplomasiden başlamanız lazım Sayın Erdoğan.

"KUMAR OYNANDI"

Devletin görevi derdini amacını milletine ve dünyaya net ve duru bir biçimde anlatabilmektir. Ama dünyayı haklılığımıza ikna etmekle sorumlu olan dışişleri bakanımız üniforma ile şov yaparsa derdinizi anlatamazsınız. Harekât başladıktan sonra ikan etmeye başlarsanız yalnız kalırsınız. Tarihten gelen bir dış politika stratejisi vardı. Bu stratejisinin ağırlık merkezi Orta Doğu değildi. Daha dengeliydi. Statükonun korunması ile çatışma hallerinde tarafsızlık benimseniyordu. Türkiye'yi bu duruma getiren strateji değişikliğidir. Türkiye'nin milli menfaatleriyle kumar oynandı.

"SURİYE'Yİ PARÇALAYANLAR..."

Suriye'nin toprak bütünlüğü için Suriye devletine karşı Suriyeyi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Bu cümle ne kadar tutarlıysa son 10 yıldır yürütülen Suriye politikası da o kadar tutarlıdır. Sonuçlarını da hep beraber yaşıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü için Suriye devleti ile birlikte Suriye'yi parçalayanlarla birlikte hareket etmek olmalıydı.

Demokratik mekanizmaları yeniden çalıştırın. Devleti kuran TBMM'yi yeniden işlevsel hale getirin. Milli menfaatlerimiz çerçevesinde yakalanan birlik ve beraberliğin siyasi çıkarlarla istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Devletin işini parti hizmetinden her zaman ayrı tuttuk. Rahmetli İsmet İnönü'nün söylediği gibi 'Büyük devletlerle iş yapmak ayıyla yatağa girmektir.' Yatağa girdiğiniz ayılardan biri bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan. İktidarınız ise susuyor. Milletimizi bu ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız Sayın Erdoğan?"