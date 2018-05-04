Parti başkanları destekleri Dim TV'den canlı yayınla paylaştı

DİM TV'nin (dimtv.tv) Alanya Adliyesi İlçe Seçim Kurulu önünden naklen verdiği yayında ilk olarak açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Partimizin genel başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için gerekli olan 100 bin imza toplama kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Türk milletinin huzur ve refaha kavuşması için olmazsa olmaz beş maddelik kurtuluş programını uygulamaktan başka çıkış yolu kalmamıştır" dedi.

'ÜRETİM EKONOMİSİ UYGULANACAK'

Uygulayacakları kurtuluş yolunu da 5 aşamada sıralayan Kurtoğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Üretim ekonomisine gececeğiz. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) bize dayattığı esası tefecilik olan sıcak para ekonomisi iflas etmiş, tahsilata gelen alacaklılara satıp verilecek bir şey kalmamıştır. Denizlerimizdeki zenginliklerimiz ve topraklanmız tehlike altındadır. Bu durumdan kurtulmanın üretim ekonomisine geçişten başka yolu yoktur.

'DIŞ GÜÇLERİN PLANLARI ÖNLENECEK'

Vatanımızın bütünlüğü sağlanacak, huzur ve güven ortamı yaratılacak. Vatanımız ABD ve AB taşeronları olan terör örgütlerinin tehdidi altındadır. ABD senatosu, 65 bin kişilik PKK, PYD ordusu için talep edilen bütçe tasarısını onaylamıştır. 5 bin tır, 2 bin kargo uçağı dolusu silahı ardından alınan bu karar ABD'nin pervasızlığını nereye taşıdığını göstermektedir. Akdeniz'e gönderdiği donanmasıyla bayrak göstermektedir. Bütün bu saldırı niyetlerini caydıracak olan esas güç milletimizin milli bir hükümet öncülüğünde silkinmesi ile mümkündür. Bu yapılacak ve ayni tehdit altında bulunan bölge ülkeleri Rusya, İran, lrak, Suriye ile oluşturulacak ittifaklarla kandile beyaz bayrak çektirilerek ABD ve AB bölge planları önlenecektir.

'ESNAFLARIN SORUNLARI ÇÖZÜLECEK''

Komşularımız Rusya, İran,Irak, Suriye ile iyi ilişkiler geliştirilecek böylece pazarlarımızın şenlenmesi ekonomik zorluklar içinde olan tüccar ve esnafımızın sorunları çözülecektir. Avrasya ve Türkiye Cumhuriyetleri ile ilişkilerimiz geliştirilecek. Çin ve Hindistan ile her düzlemde iyi ilişkilerin oluşmasının yolu açılacak. Ülkemizi ortaçağ karanlığına çekmek isteyen bütün kurumlarla etkili şekilde mücadele edilecek. Toplumsal ahlakımıza büyük darbeler indiren cehennem zebanilerinin, çocuklarımıza tasallut eden ahlaksız saldırıların, hayasız suçların en ağır cezalarla ortadan kaldırılacak.

'ATATÜRK PROGRAMI ETRAFINDA BİRLEŞECEĞİZ'

Bütün eğitim kurumlarımız ana okulundan itibaren üretim için eğitim ilkesi ışığı altında örgütlenecek, çağdaş, bilimsel eğitim temel alınacaktır. Bu 5 maddelik Atatürk programı etrafında birleşme talebimiz başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi parti olmak üzere partiler tarafından kabul görmedi. Bu gerçeklerin ışığı altında Vatan Partisi genel Başkanı Doğu Perinçek'in 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı göstermek ve Cumhurbaşkanı seçmek dışında bütün çözümler, üzülerek belirtiyoruz çözümsüzlüktür. Ülkemize çıkış yolu için bu programı uygulayarak olan Genel başkanımız için imza vermenizi istiyoruz."

'APAYDIN: 100 BİN İMZA TAMAM'

İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener için Türkiye genelinde 100 bin imza şu anda toplanmış durumda. Bizim işimiz masa başı teşkilatçılığı değil. Biz üyelerimizi, desteklemek isteyen herkesi buraya getirdik. Çünkü Meral Akşener'i iktidara taşıyacak seçimlerini yapmalarını istiyor ve buna olanak sağlıyoruz. İttifak konusunda şöyle bir durum var. İlkelerde bir birliktelik kuruldu. Oy anlamında bir birliktelik değil. Çok büyük oranda özellikle CHP kadınlarından bir oy geleceğini görüyorum. Meral Akşener'in ülkeyi adil bir şekilde yöneterek bozulan düzeni düzelteceğine inanıyorum" dedi.

'İMZA TOPLAMAK HAKSIZLIK'

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Arif Gülşen de Cumhurbaşkanı adayları Temel Karamollaoğlu için toplanacak 100 bin imzanın yarısının tamamlandığını dile getirdi. Gülşen, "Türkiye genelinde 50 bini aştık. Bugün 100 bini tamamlayacağımızı hedefliyoruz. Sonrasında da 500 bin hatta bir milyonu bulacağımızı düşünüyorum. Aslında herkesin seçime girebilmesi gerekir ama Türkiye'de imza toplamak zorunda kalıyoruz. Bu büyük bir haksızlık ama maalesef Türkiye'de durum böyle.