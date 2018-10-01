Paris'te önemli buluşma

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü

Paris'te önemli buluşma
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BAKAN Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Le Drian ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ile Türkiye ve Fransa'nın ortak gündeminde yer alan diğer konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürerken, Bakan Çavuşoğlu, Fransa ile ilişkilerin Almanya ve Hollanda gibi üst düzeyde olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 00:04
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