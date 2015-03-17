Özkan’dan gençlere jest

Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Övünç Özkan, geçen hafta AKP Genel Merkezi’nde katıldığı mülakat sonrası seçim çalışmalarına hız verdi. Vatandaşla birebir görüşmelerinin yanı sıra AKP’nin üst düzey kurmaylarıyla olan ilişkilerini sağlamlaştırma adına Alanya’nın ardından çalışmalarına Ankara’da devam eden Özkan, AKP Grup Toplantısı’na katılmak için Ankara’ya giden AKP Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Aladdin Işık ve ekibini kahvaltıda ağırladı. Genel siyasetin yanı sıra Alanya’nın belli başlı meselelerinin de konuşulduğu kahvaltı programını organize edip kendilerini ağırlayan Özkan’a teşekkür eden Alaaddin Işık, “Yoğun programına rağmen bizlerle yakından ilgilendi, ekibim ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.