Özhaseki: MHP ile birlikteliğimiz zoraki evlilik gibi

CUMHUR İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken seçimi kaybeden Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de yapığı açıklama dikkat çekti. AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Yönetimi, ilçe kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyelerine yönelik yaptığı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kayseri Yeni Haber'in "Cumhurbaşkanımız seçim sonuçlarına çok üzüldü" başlıklı manşetinde, Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de bekledikleri oranda bir başarı elde edemediklerini belirtip şunları söylediği aktarıldı: "Sayın Cumhurbaşkanımız bana Kayseri seçim sonuçlarını sordu, 'niye oylar bu kadar düştü' derken çok üzüldü."

"MHP İLE BİRLİKTELİĞİMİZ ZORAKİ EVLİLİĞE BENZİYOR"

Kayseri Yeni Haber'in manşetinde Özhaseki'nin MHP ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptığı aktarıldı: "MHP ile bizim birlikteliğimiz zoraki evliliğe benziyor. Kızla oğlan birbirini sevmez ama evlenmek zorunda kalırlar. Bizimki de tıpkı onun gibi bir şey."