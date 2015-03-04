Özgenç Alanya'dan destek istedi

- Alper KUTAY

GAZİPAŞA’DA iki dönem belediye başkanlığı yapan ve 7 Haziran Genel Seçimleri’nde CHP’den Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Cemburak Özgenç bugün Alanya’ya gelerek partililerle buluştu. Özgenç’i CHP Alanya İlçe Başkanı Şengül Yeşildal karşıladı. Yeşildal, “CHP parti içi demokrasiyi kendi içerisinde yaşatabilen en demokratik partidir. Diğer partiler gibi liderlerin belirlediği adaylarla değil, üyelerin belirlediği isimlerle 7 Haziran’da halkın karşısına çıkacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Sözlerine kendisini tanıtarak başlayan Özgenç, bazı partililerin aksine önseçimin iyi bir tercih olduğunu belirterek, “16 yıl aranın ardından adaylarımızı önseçimle belirleyeceğiz. Hiçbir partide böyle bir demokratik ortam yok. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu. Alanya Gazipaşa Havalimanı’na olan etkilerini de anlatan Özgenç, “2004’te göreve geldiğimizde havalimanının olduğu yerde patlıcan soğan ekilirdi, inek yetiştirilirdi. ‘Oraya uçak inemez’ dediler. Biz ısrarımızı sürdürdük ve havalimanını açtırdık” dedi.

‘İLK UÇAĞI BEN İNDİRDİM’

Bora Jet firmasıyla Gazipaşa Belediyesi olarak koltuk garantisi vererek anlaşma yaptıklarını da söyleyen Özgenç, “Sabiha Gökçen’den buraya ilk yolcu uçağını biz indirdik. O yolcu uçağının inmesiyle her şey değişti. Elbette havalimanını ben açmadım ama üzerime düşen ne varsa daha fazlasını yaptım. Bugün de şükürler olsun ki Alanya’daki vatandaşımız rahatlıkla dünyanın her yerine uçabiliyor. Bunda bir parça emeğim varsa ne mutlu bana” diye konuştu.

‘HİÇBİR SUÇ UNSURU BULAMADILAR’

Muhalif partiden olduğu için hakkında 200’e yakın hakkında soruşturma açıldığını belirten Özgenç, “Ancak beni hiçbir suçla yargılayamadılar. Evet, biz yargılanmalıyız, şeffaf olmalıyız. Bu konuda Gazipaşa’ya özel bir önem veriliyor galiba. Alanya yıllarca muhalefet nedir bilmedi, görmedi. Bakın işte Büyükşehir Yasası ile Alanya Belediyesi’nin önündeki makam aracını alıp götürebiliyorlar. Biz bu süreçte baskılarla çalıştık. Ama bakın, aynı olay kendi başlarına geldiğinde kendi çocuklarının başına geldiğinde yargılanmıyorlar bile” ifadelerini kullandı.

‘GAZİPAŞA’YA YATIRIM YAPILMIYOR’