Özdemir'den Dim TV'de çok çarpıcı açıklamalar

BELDE olduğu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (Ak Parti) 10 yıl Tosmur Belediye Başkanlığı yapan Musa Özdemir, 30 Mart 2014 yerel seçimleri sırasında Ak Parti Adayı Hasan Sipahioğlu yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Adem Murat Yücel'i desteklediği, bu desteğini de gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse basın üzerinden açıkça ifade ettiği için 18 Mayıs 2017 tarihinde Antalya İl Teşkilatı tarafından partiden ihraç edilmişti. Önce köy olan Tosmur'un belde olduğu dönemde Anavatan Partisi'nden (ANAP) belediye başkanı seçilen Özdemir, sonraki dönemde Ak Parti'den seçilmişti. Üçüncü döneminde de Ak Parti adayı olarak seçilmiş ve görev süresi sonunda Büyükşehir Yasası ile beldesinin mahalle olması nedeniyle başkanlığa veda etmişti. Özdemir, böylece Tosmur'un ilk ve son belediye başkanı olmuştu. Ayrıca Disiplin Kurulu'na verilen Musa Özdemir hakkında Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı kesin kararını açıkladı. Parti tüzüğünde bulunan "Vukuundan itibaren iki yıl, öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde sevk kararı alınmamış disiplin suçlarıyla ilgili soruşturma yapılamaz" maddesi gereğince, oy birliği ile Özdemir hakkında ceza verilemeyeceği kararı alındı.

Böylelikle Musa Özdemir hakkında AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulmuş oldu. Hakkında Ak Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı alınıp Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulan Musa Özdemir bu akşam Dim TV'de Alper Kutay ile Politika Kulisi programında süreci değerlendirdi.

Özdemir’in açıklamaları şöyle,

"97 yılında Tosmur köyünü referandumla Obaya bağladılar. Biz de karşı geldik ve 'Olacaksak kendimiz belediye olalım' dedik koşturduk ve Tosmur'u 99 belediye seçimlerinde kazandırdık.

Anavatan Partisi'nden aday oldum ve kader bizi Tosmur Belediye Başkanlığına getirdi. Bize güvenenleri mahçup etmediğimizi düşünüyorum gece gündüz çalıştık ve bu günlere geldik.

Şartlar gereği Anavatan Partisi'nden katılıp kazanmıştık ve devlet bahçelinin kararıyla AK Parti iktidara geldi. Perşembenin önü Çarşamba misali AK Parti'nin iktidarı kesindi. Daha önceden tanıştığımız AK Partili arkadaşların sayesinde AK Parti'den bir transfer teklifi geldi biz de içimizde ki o sevda ile AK Parti'ye geçtik.

2009 dönemin de açılmış en güzel belediye binası olarak o dönemin en iyi belediye binasını açtık ve o dönem gündeme oturduk o dönem de kafamızda 3 dönem planlamıştık

tosmur belki o zamanlar küçük olmasına rağmen alanyanın önüne geçmiş bir rant sahibiydi. Bu durum hem avantajlı hem dez avantajlıydı ben Musa Özdemir'i yıkıcam bu dönem adayım diyen birisi cıkmadı karşımıza Kemal Bozkurt halkın ittirmeleriyle aday olmuştu sonrasında eşi Fatma Bozkurt olmuştu.

Kendi partimizden ismini vermek istemediğim bi kaç kişi de karşı tarafı destekledi ama hakkettik. Söylemediğimiz şeyleri bile alehimize kullandılar ama allaha şükür kazandık.

Başlangıcı ve bitişi yine biz yaptık.

2014 döneminde sayın Hasan Sipahioğlu ile ilermelemeyeceğini söyledik hep siyasetin içindeydik ama hiç makam koltuğumuz da oturmadık diğer adaylara baktığım da onun kazanamayacağını biliyordum.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediyesi kapanan başkanlar üzülmesin diğer belediyelere üye olabilirsiniz demişti diğerleri tepki gösterirken biz hiç tepki göstermedik.

Kefenimizi giydik 'Emrinizdeyiz Başkanım' dedik.

Kapanan belediyenin başkanlarını Sayın Yücel etrafına topladı ve o kazandı ama ak parti bunu yapmadı.

AK Parti fikrimizi dahi sormadı ve bende bunun üzerine il başkanını aradım biz makam mevki istemedik ak partiyede bunun için gelmedik dedim.

Seçimlerden 1 hafta önce Sipahioğlu ile toplantı yaptık ve kimsenin bizi arayıp fikir sormadığını eleştirdik.

Seçim Startını verdik ve Hasan Sipahioğlu aday oldu Hüseyin Güney aday olsa çok rahat seçimi alacağını ben kamuoyunda cok rahat anlıyorum.

Ben Hasan Sipahioğlunun aday olmasını istediğimi söyledim, iyi bir belediye başkanı değil seçimi kazanacak belediye başkanı aradığımızı söyledim ve bunu çok rahat görüyorum.

Ben partimi düşündüm ve Hüseyin Güneyin başkan adayı olmasını istedim hasan sipahioğlu beni doğruladı ve esprili bir dille sahte kabadayı filmini hatırlattım.

Ama son dakika gizli bir el ile adaylıktan geri çekildi Hüseyin Güney.

Ben asla ak parti ismiyle reklam yapmadım ve hiç bir yerde bunları yazmadım ben koltuklar makam mevkiler için bu yola çıkmadık ve reisin arkasında ölümüne koşturduk.

Hasan beyin adaylığı kesinleşince filim orda koptu.

Alanya'da CHP, AK Parti'nin oy oranları belli eğer %50 oy oranı olan AK Parti seçimi kazanamıyorsa biraz çalışılması gerekiyordu.

Şartlar uygun olduğu sürece hizmet etmekten kaçmam, makam mevki peşinde asla koşmam ben çalışırım.

Biz başladığımız da kalemi kağıdı yoktu biz hemen faaliyete başladık ama hiç bir zaman mazeret üretmedik hep çözüm odaklı olduk.

1 kuruş bile mütçesi olmayan belediyeyi ilk 20 belediyenin içine soktuk ve hiç borcumuz yoktu parayı harca harca bitiremedik yatırım yapa yapa para bitmedi.

Bir belediyeyi batırmak için özel eğitim almak gerekir ama doğruları söyleyine sevmiyor insanlar. Ben seçimi kazanana 1 milyon lira hibe edeceğimi söyledim ve alanya belediyesine 1 milyon lira bıraktık çıktık.

15 yıl belediye başkanlığı yaptık ama kimseyle siyaset yapmamazlık yapmadık kapımıza geleni ilk kapıda biz karşıladık ben seninle konuşmuyorum diyemezsin siyasette ben kimseyle kötü olmadım mustafa berberoğlu ile de aramda sorun yoktu onunlada konuşuyorduk.

Ne kadar dilim sivri gözüksede hiç bir üst yöneticimi rencide edecek hareketlerde bulunmadım tosmur halkının hakkını birisi gasp etmeye kalkarsa ben o zaman yumruğumu masaya vurur bu yanlış derim.

Musa Özdemi're kimse üçkağıtçı, namussuz, hırsız diyemez.

Tertemiz geçmişten aydınlık geleceğe diye söylediğim ilk sloganın çizgisinden hiç çıkmadım hep o çizgiden ilerledim hep agresifdim ama partiden biriside çıkıp sen hırçınsın kavgacısın demedi herkes bizi alkışladı tebrik etti.

2005'den sonra siyaset merdivenlerini tırmanmaya başlayınca birileri bizi durdurmak istedi.

Büyükşehir yasası çıktıktan sonra otel ruhsatını aldık ve inşaata başladık belediye başkanlığımla otelin hiç bir alakası yok ama az da olsa bir rahatsızlık yaratmış olabilir.

1.5 yıl var doğmamış cocuga isim vermek olmaz belki ben bile aday olurum belli olmaz. niyetim yok ama kim bilir belki olurum.

31 yaşında belediye başkanlığını kazanarak gençlere bir umut olmuştuk.

Alanya yıllardır il olma sevdası ile yanıp tutuşuyor kırsal bunu çok istiyor. Sayın Mehmet Ali Dim'in söylediği manavgatı alanyaya bağlarsak büyükşehirin ili olur bu bir çözüm süreci olmayacak diye bir şey yok.

Alanya'da ilçe başkanı olmak önemli ama başarılı olmak zorundasın ilçe başkanlığı ateşten bir gömlek özellikle 3 dönem başkanlığı kazanamamışsan.

Bir birine dargın insanları tek tek bulup tekrar partiye kazandırmak lazım bugune kadar çalışanlar iyi çalışmış ki AK Parti hala var.

AK Parti kimsenin babasının partisi değil Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bir siyasi harekettir.

Kişiler problemler asla siyaset ile karıştırılmamalıdır Mustafa Toklu'nun böyle bir dönemde seçilmesi şanstır.

Biz kimi koyasak koyalım kazanırız dyorlar ama siyasette böyle bir şey yok.

Ben buradan bize sahip çıkan ankarada ki büyüklerimize teşekkür ediyorum belediye başkanlığımızın bittiği ilişkilerimizinde bittiği anlamına gelmiyor ben siyaset yaparken mevfaat için siyaset yapmadım herkes beni iyi tanıyor iyi biliyor ama bunlar siyasetin içinde var alanya kamuoyu herşeyi biliyor.

İsim kullanıp kişilere cevap hakkı doğurmayalım ama ben kimseye kırgın değilim kimseyede yanlış yapmadım bir kişiye kırgınm oda kendini biliyor onuda allaha havale ediyorum.

3 dönem hedef koymuştum yapılanma, yatırım ve vizyon belediyeciliği hedefler olmadan hiç bir şey olmaz.

Okumak yazmak cahilliği alır eşşeklik baki kalır kimse diplomayla bir yere gelemez önemli olan doğru adamın doğru yerde çalışması.

Biz a kişinin b kişisinin adamı değiliz Recep Tayyip Erdoğan'ın adamıyız bu adam dünyaya 100 yılda bir kez gelir.