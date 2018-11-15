Özdağ: 'CHP ile ittifak iyi olmaz'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında Burdur'a gitti. Kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ümit Özdağ, Türkiye'nin bir yerel seçime doğru gittiğini ve bu yerel seçimin bundan sonraki siyasal yapılanmanın nasıl olacağının güçlü ipuçlarını vereceğini söyledi. Özdağ, "Sadece yerel seçim olmayacak, aynı zamanda ulusal planda siyasal sonuçlar doğuracak bir yerel seçim olacak" dedi. Ümit Özdağ, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda ise şunları söyledi: "Ben genel merkezden geliyorum. Böyle bir şey duymadım. Bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Çok açık şekilde söylüyorum, CHP ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben genel olarak olmaması gerektiğini düşünüyorum. İyi Parti bütün kadrolarıyla bütün Türkiye'de genel merkezin kararlı, ısrarlı ve kapsamlı çalışmalarını gerçekleştirdiği bir zeminde, kendi adayları ile bu seçimlere girecek. Bunun herhangi bir şekilde başka zeminde tartışılmasının abesle iştigal olduğunu düşünüyorum diye konuştu.