'Otopark  konusunda mal meydanda'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclis Üyesi CHP'li Erkan Demirci, yürürlükteki otopark yönetmeliğine göre parklanma ihtiyacının yollarda değil, parsel içerisinde, bunun mümkün olmaması halinde genel otoparklardan karşılanmasının esas olduğunu belirtti. Kamu ya da özel tüm yapılar için oda, yatak ve bağımsız bölüm sayısına göre ayrılması zorunlu otopark sayıları olduğunu belirten Şehir Plancısı Erkan Demirci, Alanya'nın en büyük sorununun otopark olduğunu belirtti. Parsel içerisinde otopark ayırmayan binalara yapı kullanma izni verilmemesi gerektiğini söyleyen Demirci, "Bizim dönemimizde onaylanan ve hazırlanmasına katkı koyduğum Alanya plan hükümlerinde de bu konuda zorlayıcı hükümler var. Sözün özü, bu yönetmeliğe göre her dükkan ve daire için otoparkların parsel içerisinde yapılması şart. Eğer sığmazsa binaların bodrum katlarında yer altı otoparkı yapılması zorunluluğu var. Otoparkı yapma görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesi'nde. Otopark harcını ilçe belediyesi topluyor ve parayı otopark yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne gönderiyor. 'Uygulama nasıl oluyor?' derseniz, ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Amiyane tabiriyle mal meydanda" diye konuştu.