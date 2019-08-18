Otogar Müdürü Ertunç Ak Parti’yi tercih etti

Alper Kutay

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisiyle yola devam etmek isteyen Türel döneminin daire başkanlarıyla çalışmak istediğini açıklamıştı. Ancak Alanya Otogar Müdürü Osman Ertunç’un Ak Parti üyeliğinin devam etmesi CHP’de sıkıntı yarattı. CHP İlçe Teşkilatı’ndaki Böcek’e yakın bazı isimlerin Ertunç’a baskı yapıp Ak Parti üyeliğinden istifa etmesinin istendiği, Ertunç’un da bunun üzerine müdürlükten istifa ettiği ileri sürülüyor. Kurban bayramından önce istifa dilekçesini veren Ertunç’a ise Ak Partililerden tebrik mesajları yağdı. Çok sayıda Ak Partili, “Maaş için CHP’nin baskısına boyun eğmeyen Ertunç’u tebrik ederiz” derken, Ertunç’un yerine kimin geleceği ise merak konusu oldu.