Otogar Müdürü Ertunç Ak Parti’yi tercih etti
Hüseyin Güney’in Ak Parti İlçe Başkanı olduğu dönemde teşkilatın yönetiminde görev yapan, 2014 Yerel Seçimleri’nden sonra bir önceki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından Alanya Otogar Müdürü olarak atanan ve halen Ak Parti üyesi olan Osman Ertunç, istifasını vererek Ak Parti üyeliğine devam kararı aldı
POLİTİKA 18.08.2019, 22:07 Enes Subaşı
Alper Kutay
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisiyle yola devam etmek isteyen Türel döneminin daire başkanlarıyla çalışmak istediğini açıklamıştı. Ancak Alanya Otogar Müdürü Osman Ertunç’un Ak Parti üyeliğinin devam etmesi CHP’de sıkıntı yarattı. CHP İlçe Teşkilatı’ndaki Böcek’e yakın bazı isimlerin Ertunç’a baskı yapıp Ak Parti üyeliğinden istifa etmesinin istendiği, Ertunç’un da bunun üzerine müdürlükten istifa ettiği ileri sürülüyor. Kurban bayramından önce istifa dilekçesini veren Ertunç’a ise Ak Partililerden tebrik mesajları yağdı. Çok sayıda Ak Partili, “Maaş için CHP’nin baskısına boyun eğmeyen Ertunç’u tebrik ederiz” derken, Ertunç’un yerine kimin geleceği ise merak konusu oldu.
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