'Osman Öcalan, TRT'de nasıl konuşturuldu?' sorusuna yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu

'Osman Öcalan, TRT'de nasıl konuşturuldu?' sorusuna yanıt
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ÇELİK, "Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz. İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Seçim öncesi Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye röportaj vermesiyle ilgili sorulan soruya ilişkin Ömer Çelik şu açıklamayı yaptı: "Bahsettiğiniz kişi başvurmuş, başvurusu kabul görmüş. Burada bu başvuru kanuni mekanizmalarla gerçekleşmiştir. Sanki seçime yönelik olarak biz bunu organize etmişiz gibi... TRT Kürdi kirli ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan verdi" dedi.

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