ORC, 6 ilde anket sonuçlarını açıkladı! Antalya'da son durum ne?

AÇIKLANAN anket sonuçlarına göre 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'da, CHP adayı Muhittin Böcek, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den bir adım önde görünüyor. Antalya'da da yine seçmenin büyük oranı kararsız. Seçmenin yüzde 18,4'ü kararsız. Ankara'da Mansur Yavaş, 5 puan Mehmet Özhaseki'nin önünde görünüyor. Ankara'daki seçmenin yüzde 19'u da kararsız. Isparta'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı önde görünüyor. Zonguldak Belediyesi şuan CHP'de açıklanan ankete göre, Belediye Başkanlığı'nı MHP adayı kazanıyor. MHP adayı bir adım önde ama seçmenin yüde 14,5'i kararsız durumda. Bartın ve Çankırı'yı mevcut Belediye Başkanları'nın yeniden kazandığı görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 14:56