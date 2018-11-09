‘Onun boşluğu asla doldurulamaz’

ÇORBACI, açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderimiz ve başta mazlum milletler olmak üzere tüm dünyaya örnek olmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80. yılında saygı, rahmet ve giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz. Atatürk’ün ilke ve devrimleri, bölgemizde ve dünyadaki huzur, barış, istikrar arayışlarına ışık tutmakta, daha iyi bir yaşam kurma azmiyle çağdaşlaşmak için mücadele eden bütün halklar, Atatürk’ün mücadelesinden ilham almaya devam etmektedir.

‘O’NUN VARLIĞI BİZE GÜÇ VERİYOR’

Bu bağlamda 10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür. Yolumuzu da, kendisinin akılı ve bilimi temel alan düşünce sistemi aydınlatmakta, karşılaştığı bütün güçlükleri yenmesinin bilen direnci, bize güç vermektedir. ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Atatürk’ün fikir ve ideallerinin ışığında, orunlu bir gelecek, huzurlu bir toplum ve kimsesizlerin kimsesi olan bir Cumhuriyet hedefimizi gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır. Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti, birlik, beraberlik ve bütünlük içinde özgürlüklerine sahip çıkan vatandaşlarımızın kararlılığıyla sonsuza kadar yaşayacak, çağdaş dünyada hak ettiği yere yükselecektir. Bu inançla, Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla selamlıyor ve sonsuza kadar emanetlerinin bekçisi olacağımıza söz veriyorum.”