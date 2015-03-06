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"Önseçimden çıkan sonuçlara Kılıçdaroğlu bile karışamaz"

Antalya CHP’nin kafası önseçim öncesi karışık. CHP Genel Merkezi’nde milletvekili aday adaylarının 'çadır kurma' dönemini bitiren önseçimin ne olduğunu, nasıl işleyeceğini anlatan CHP İl Başkanı Semih Esen, "Önseçimde oluşacak sıralama kesindir, kimse müdahale edemez" dedi

"Önseçimden çıkan sonuçlara Kılıçdaroğlu bile karışamaz"

Antalya CHP’nin kafası önseçim öncesi karışık. CHP Genel Merkezi’nde milletvekili aday adaylarının 'çadır kurma' dönemini bitiren önseçimin ne olduğunu, nasıl işleyeceğini anlatan CHP İl Başkanı Semih Esen, "Önseçimde oluşacak sıralama kesindir, kimse müdahale edemez" dedi

06 Mart 2015 Cuma 18:47
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Alper KUTAY CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) 29 Mart Pazar günü Antalya'da ilk defa tüm üyelerin katılımıyla önseçim yapacak. CHP, milletvekili listelerini parti üyelerinin inisiyatifine bırakan bu yöntemi, 1999 seçimleri için sadece 'önseçim delegeleri'nin katılımıyla kısmen denemişti. 99 seçimlerinde CHP'nin milletvekili listesi Deniz Baykal, Tuncay Ercenk, Gürkut Acar, Nail Kamacı, Meral Sağır, Yusuf Öztop, Mehmet Özbey, Nusret Bayar, Serap Sevük, Osman Kaptan, Muzaffer Ayhan ve Raif Karagöz'den oluşmuş ancak CHP yüzde 10 seçim barajının altında kalmıştı. CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, önseçimin milletvekili adaylarının belirlenmesinde parti tüzüğünde aday yoklaması ve merkez yoklamasıyla birlikte tanımlanan üç yöntemden biri olduğunu söyledi. SADECE BUDAK’IN YERİ GARANTİ Tüzükte önseçimin öncelikli yöntem olarak yer aldığının altını çizen Esen, önseçimin en basit anlatımla Antalya milletvekili aday adaylarına ilişkin sıralamanın parti üyeleriyle belirlenmesi olduğunu söyledi. Antalya'da CHP'nin 3'üncü sıra adayı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eski Başkanı Çetin Osman Budak haricinde tüm sıralamanın önseçimden çıkacağını belirten Esen, "Önseçimde 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle partiye üye olan herkes oy kullanabilecek. Yaklaşık 40 bin civarında üyemiz milletvekili listelerinin belirlenmesi için sandık başına gidecek" dedi. Önseçimde oy kullanacak üye sayısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve üye kayıt defterinin İlçe Seçim Kurulu tarafından incelenmesi ve itiraz süresinin ardından 23 Mart Pazartesi günü kesinlik kazanacak. ‘HİÇ KİMSE LİSTEYE KARIŞAMAZ’ Önseçimin, Siyasi Partiler Kanunu'nda da yer alan aday belirleme yöntemlerinden biri olduğunu ve sürecin açıklanan takvim uyarınca il ve ilçe seçim kurullarınca işletildiğinin altını çizen Esen, önseçimde oluşacak sıralamanın kesin olduğunu, CHP Genel Merkezi dahil hiç kimsenin oluşan listeye müdahale hakkı bulunmadığını söyledi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da bulunduğu 96 ismin önseçime gireceğini kaydeden Esen, önseçime giren aday adaylarının aynı zamanda kontenjan adaylığına ya da başka bir seçim bölgesinde önseçime katılamayacağını söyledi. Esen, ayrıca önseçime katılan aday adaylarının başka bir partiden aday gösterilemeyeceğini belirtti. CHP'de 29 Mart'ta yapılacak önseçim için her ilçede seçim kurulları kendi çalışmasını yapacak. Oy kullanma hakkına sahip parti üyelerinin sayısının kesinlik kazanmasıyla birlikte her ilçede kaç sandık kurulacağı karara bağlanacak. BAYKAL’IN LİSTEDE SIRASI 26 OLDU Sandıkların ilçe merkezlerinde kurulacağını belirten İl Başkanı Esen, her sanığa 100-150 civarında oy düşecek şekilde sandık çevrelerinin belirleneceğini söyledi. Pusulada 96 aday adayının soyadı, T harfinden başlamak üzere alfabetik olarak yer alacak. CHP eski lideri Deniz Baykal, önseçimde 26 sıra numarasıyla yer alacak. Esen, aday adayı listelerinin 24 Mart'ta kesinlik kazanacağını belirterek, "Şu anda yapılan sıralamada adayların kullandığı numaralar adaylıktan çekilme, vefat gibi durumlar nedeniyle değişebilir. Kesin numaralar 24 Mart'ta belli olacak" dedi. Önseçimde oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek. Seçimde partililer oy pusulasında en az 7, en fazla 13 ismi işaretleyecek. ‘ANAHTAR LİSTE KABUL EDİLEMEZ’ İl Başkanı Esen, eksik ya da fazla işaretleme yapılan pusulaların geçersiz sayılacağının altını çizdi. Önseçimde kritik kavramlardan biri de anahtar liste. Anahtar liste en saf haliyle parti üyelerinin milletvekili olarak görmek istedikleri aday adaylarının ismini bir kağıda yazarak, onlar için oy toplamaya çalışması anlamına geliyor. Esen, il ve ilçe yöneticileri olarak anahtar liste kavramını kabul etmediklerini, böyle bir çalışmayı yöneticiler adına kabul edilemez bulduklarını söyledi. Esen, "Oy pusulası yerine anahtar liste zarfın içine konulursa o oy da geçersiz olur" dedi.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 17:51
Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluÖnseçimCHPön Seçim
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