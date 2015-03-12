“Önseçimde emek kazanır“

HENÜZ 40'lı yaşlarının başında olan Diş Hekimi Murat Özçelik, CHP Antalya İl Teşkilatı’nın 29 Mart'ta yapacağı ve milletvekili aday adaylarının yarışacağı önseçimin genç yüzlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 19 yıldır CHP'de aktif siyaset yaptığını, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, ilçe ve il yöneticiliği görevleri de üstlendiğini belirten Özçelik, “Ben atadan CHP’liyim. CHP’nin eski milletvekillerinden Fahri Özçelik'in yeğeniyim. Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş başta olmak üzere Antalya'nın tüm ilçelerinde ayak basmadık yer bırakmadım. CHP benim için bir yaşam biçimi, özgürlük, ekonomik kalkınma, bağımsızlık, devrim ve aydınlık yarınlar” dedi.

‘MAKAM MEVKİ MERAKLISI DEĞİLİM’

Türk milletinin demokrasiyi CHP'ye ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğunu söyleyen Özçelik, “CHP ailesinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. CHP sevgiye, saygıya ve güvene dayanan bir partidir. Bizim için hiçbir makam, hiçbir koltuk, Deniz’in, Yusuf’un, Hüseyin’in darağacında tekmelediği sandalyeden daha kıymetli değildir. CHP üyelerinin temel görevi, Atatürk ilke ve devrimlerini savunmaktır. Diğer üstlenilecek bütün görevler gelip geçicidir. CHP demokrasiyi içselleştirmiş bireylerin bir araya geldiği bir yapıdır. Ülkeye demokrasiyi getirmiş bir partinin, kendi bünyesinde önseçim yöntemini uygulaması gayet doğaldır” diye konuştu.

‘TÜM İLÇELER BENİ İYİ TANIYOR’

Son birkaç yıldır Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş başta olmak özellikle bütün hafta sonlarını halkın içinde geçirdiğini belirten Özçelik, “87 köy muhtarını da yanıma alarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na götürdüm. Muhtarların özlük haklarından, Büyükşehir Yasası’nın yol açtığı sorunlara kadar önemli konu başlıklarını kapsayan bir rapor sundum. Önseçim kararıyla birlikte çalışmalarımı bütün ilçelere yaydım. CHP uzun bir tarihsel süreçten geliyor. Ülke değişiyor, dünya değişiyor, zaman akıyor. Ancak, CHP'nin değişmeyen bir özelliği var. Bu, antiemperyalist ve devrimci bir parti olmasıdır” dedi.

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