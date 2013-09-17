'Onlar AKP'li değil'

BAŞKENT yeni bir böcek skandalıyla daha sarsıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinden sonra Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç’ın odasında da böcek bulundu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ olayı doğrularken ismi geçen iki kadının AK Partili oldukları iddiasını ise yalanladı.



Yaklaşık 5 ay önce Yurtnaç’ın şüphesi üzerine odasında arama yapan polis, iki tane dinleme cihazı buldu. Olay savcılığa intikal ettirildi.



Savcılığın izni ile polis, “Casusluk” şüphesiyle geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Kulislerde, dinleme cihazının yerleştirilmesinde şüpheli gözleri, başkanlığın kuruluş aşamasında görev yapan iki kadın üzerine çevirdiği konuşuluyor.



Polisin, böceklerin kaynağı, bilgilerin nerelere ulaştırıldığı, dış bağlantılarla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü bildirildi.



BOZDAĞ: "TAHKİKAT SÜRÜYOR"



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yurtnaç'ın odasında böcek bulunduğu iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bozdağ, "Bir yıl önce Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda böyle bir dinleme hadisesi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu ve tahkikat devam ediyor. Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bunun Ak Parti ile AK Parti kurucuları ile hiçbir ilgisinin bulunmadığının altını özellikle çizmek isterim" diye konuştu.



"AK PARTİLİ OLDUKLARI İDDİASI KÜLLİYEN YALAN"



Bozdağ, "Bu haberin bir kısmı doğru bir kısmı doğru değil. Doğru olan kısmı şu; Bundan yaklaşık bir yıl önce Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda böyle bir dinleme hadisesi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu ve tahkikat devam ediyor. Tahkikat kapsamında neler var onu tam olarak bilme imkanımız yok. Ama ismi geçen kişilerin AK Parti kurucusu olduğuna ilişkin kısım yalandır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bununla ilgili tahkikat devam ediyor. Zaten şikayetçi olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı'dır. Bu konuda gerekli tahkikatın yapılması ve sorumluların tespiti ile cezalandırılması talebiyle soruşturma devam ediyor. Soruşturma gizli biliyorsunuz. Şu ana kadar savcılık tarafından yapılmış bir açıklama yok ancak kurumdan bizim aldığımız bilgiler daha önce sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bunun AK Parti ile AK Parti kurucuları ile hiçbir ilgisinin bulunmadığının altını özellikle çizmek isterim. Dosyada ne var onu bilmiyorum ama iki kadının AK Parti kurucuları arasında yer aldığına ilişkin iddialar külliyen yalandır. AK Partililer arasında İran ajanları var iddiası koca bir yalandır" dedi.











BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma odasında böcek bulunmasının ardından, bir dinleme skandalı da Başbakanlık'a bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) patlak verdi.



YTB'deki böcek skandalı bir ihbar mektubu ile ortaya çıktı. Ankara'da bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı makam odalarında yaklaşık sekiz ay önce ortam dinleme cihazı adı verilen ve kamuoyunda 'böcek' olarak tabir edilen cihazlar bulundu.



ALICILAR AKTİF DURUMDAYDI



Durum Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler aktif durumda olan böceklerin alıcılarını tespit etmek için harekete geçti. Yapılan takipte böcekleri koyan şahıslar belirlendi. 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'nin kuruluşunda da görev alan ve halen parti siyasetine dışarından destek veren iki kadın partilinin böcekleri YTB'ye yerleştirdiği tespit edildi. Her iki ismin böcekleri neden yerleştirdiğinin tespiti için harekete geçildi. Takibe alınan ve isimleri sır gibi saklanan iki kadının Başbakanlık'a bağlı daire başkanlıklarından birine ve parti ile bağlantılı bir başka sahsın da villasına böcek yerleştirdiği tespit edildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



AK Parti'nin içerisine sızan ve yerleştirdikleri böceklerle birçok bilgiyi yasa dışı yollarla toplayan iki partili kadın hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, savcılık AK Parti'de aktif çalışmalara katılan iki kadının geçmişlerinin ve bağlantılarının araştırılması konusunda olayla ilgili çalışma yapan güvenlik güçlerine talimat gönderdi.



Yapılan çalışmada kadınların kullandıkları cep telefon numaraları geçmişe yönelik araştırıldı. Telefonların İran uyruklu bir şahıs üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Kadınların uzun süredir bu şahıslarla irtibatlı oldukları, zaman zaman bir araya geldikleri de yapılan çalışmalarda belirlendi. Yaşanan olay üzerine AK Parti'nin İranlı ajanlar tarafından markaja alındığı değerlendirmesini yapan ekipler ve savcılık, telefon operatörüne kayıtlı İranlı şahsın peşine düştü.



BAKANI DA DİNLEMEK İSTEMİŞLER



Aynı iki kadının AK Parti içerisinde halen görevde bulunan bir bakanı da dinlemek için harekete geçtiği iddia edildi. Öte yandan, birçok kurumda bulunan ve tamamı aynı yerden alındığı tespit edilen böcekleri satan firma da mercek altına alındı. Firmanın satış kayıtları üzerinde yapılan incelemede, bürokratlar, kamu çalışanları, eski vekiller dahil kamuoyunda yakından tanınan birçok ismin böcek temin ettiği anlaşıldı. Böcekleri temin eden şahıslarla ilgili de ayrıca bir inceleme başlatıldı.





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