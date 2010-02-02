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‘Önceliğimiz sorun çözmek’

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

‘Önceliğimiz sorun çözmek’

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

02 Şubat 2010 Salı 00:00
‘Önceliğimiz sorun çözmek’
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 AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kapıda Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen karşıladı. Tüzmen, Çavuşoğlu'nun AKPM Başkanlığı'na getirilmesinden dolayı çok gurur duyduğunu ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM'ye katılan milletvekillerinin görevlerinden bahsetti. Çavuşoğlu, milletvekillerinin hem AKPM'de görev yaptığını, hem de kendi ülkelerindeki görevlerini sürdürdüklerini belirtti. Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin yapacağı faaliyetlerden de kısaca bahsetti. Çavuşoğlu, iki hafta sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve birçok ülkenin adalet bakanlarının katılacağı bir konferans olacağını söyleyerek, şöyle devam etti: "Konferanstan daha öncelikli üç ülkenin sorunları var. Bunlar Moldova'nın uzun süredir cumhurbaşkanı seçememesi, Arnavutluk'taki muhalefetin boykot etmesi ve Bosna Hersek'te tıkanma. Bu sorunlarla birlikte Karabağ için bir komisyon oluşturacağız.” 
Çavuşoğlu, üye olmayan Fas, Tunus, Filipin ve Kazakistan için ortak demokrasi sağlamaları için düğmeye bastıklarını açıkladı.
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Son Güncelleme: 26.12.2012 15:02
Anahtar Kelimeler:
önceliğimiz sorun çözmek
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