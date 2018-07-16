Önce Mahmutlarspor, sonra ALKÜ

Haber: Alper KUTAY

2019’UN Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkan Adayı olacağı konuşulan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, ziyaret turuna çıktı. Sabah saatlerinde, yükseliş grafiği sergileyen Mahmutlarspor'u ziyaret eden Şahin, burada kulüp başkanı Yılmaz Bağışlar ve yönetimiyle kahvaltıda bir araya geldi. Nazik davetleri nedeniyle Bağışlar ve yönetimine teşekkür eden Şahin, yeni sezonda başarılar diledi. Mahmutlarspor’un ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Başhekim Profesör Doktor Bülent Adil Taşbaş ve hastane yönetimine iade-i ziyarette bulunup, hayırlı olsun dileklerini iletti. Şahin sohbetin ardından hastanede tedavi gören çocuk hastalara da ziyaret gerçekleştirdi. Şahin, “Rabbim şifa bekleyen bütün hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.

