‘Önce kendi koltuğunu kurtarmayı başarsın!’

Alper Kutay

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Kardeş Şehirler Fuarı'na katılmak üzere 24 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentine gitti. Büyükşehir Belediyesi'nden bir ekiple Lviv'de ziyaretlerde bulunan Böcek, Lviv Belediyesi'nin Antalya'ya kardeş belediye olma yönünde talepte bulunduğunu belirterek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Taş, Muhittin Böcek'in Lviv'e yaptığı ziyareti haberi yapan bir gazetenin kupürünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Böcek'ten büyük (!) icraat" mesajıyla ironik gönderme yapmıştı.

‘UKRAYNA’DA NE ARIYOR’

Söz konusu gazetenin 'Kardeş Lviv' başlıklı haberinde ise "Muhittin Böcek'in göreve gelir gelmez ilk dış gezisi Moskova'ya olmuştu. Şimdi de 700 bin nüfuslu, yüzde 85 kadından oluşan Ukrayna'nın Lviv kentiyle kardeş oluyoruz. Yanındaki heyetle daha seçilir seçilmez soluğu Moskova'da alması, Türk Festivali'ne katılması, orada Büyükşehir Başkanımızın turizmin gelişmesi sağlam temeller atması (!) bizi umutlandırmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ikinci dış seyahatinin Ukrayna'nın Lviv şehrine yapması son derece manidar. Muhittin Böcek'in Lviv'de ne aradığını doğrusu merak ediyoruz" ifadeleri yer almıştı. Gazipaşa'da vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın eleştirilerine cevap verdi.

‘ÇİVİ DE ÇAKARIZ, YOL DA YAPARIZ’

Taş'ın ve eski yönetimin sürekli “Antalya'ya çivi dahi çakamazlar” şeklinde açıklama yaptığını belirten Böcek, "Çivi çakamazlar lafı boş laf. Biz çiviyi de çakarız, yolları da yaparız, insanların yanında da oluruz. Biz çalmadan çaldırmadan, herkese hesabını verebilir şekilde belediye başkanlığı yapıyoruz. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi. İbrahim Ethem Taş'ın "Muhittin Böcek seçildi, soluğu Moskova'da aldı" diye sosyal medyada paylaşım yaptığını, bunun basında da haber olduğunu kaydeden Muhittin Böcek, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın turizmcilerin yanında olması gerekir. Ben Moskova'ya turizmcilerle gittim. Turizmle ilgili Türkiye'nin en büyük kuruluşları ile gittim. Antalya'nın Valisi Sayın Münir Karaloğlu ile gittim. Sayın Valimizle turizme destek için oradaydık. Bir daha olsa yine giderim" diye konuştu.

‘AK PARTİ UCUZ SİYASET PEŞİNDE’

Ukrayna'nın Lviv kentine yaptığı ziyaretle ilgili de Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın bir takım söylemleri olduğunu da vurgulayan Böcek, "Açıklamaları ucuz siyaset. Kendine yakışanı söylemiş, kendine yakışanı yapıyor. Ben 25 yıllık siyasi hayatımda hiç vatandaşı kandırmadım, hiçbir yanlış işin içinde olmadım. Ucuz siyaset 31 Mart'ta sandığa gömülmüştür" dedi. "Siyaseti nezaket kuralları içerisinde yapsınlar" diyen Başkan Muhittin Böcek, şöyle konuştu: "Antalya'da iktidar partisi il başkanı, kimseyi ötekileştirmeden görevine devam etmelidir. Ben Anavatan Partisi iktidar iken, Antalya'da 5 yıl merkez ilçe başkanlığını yaptım. Bu süreçte hiçbir belediye başkanını ötekileştirmedim, muhalefet partili belediye başkanlarına istedikleri tahsisleri yaptırdım, yardımcı oldum. Yakışan da budur. Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Biz bu anlayış içinde yolumuza devam edeceğiz. Kimin ne dediği çok umurumuzda değil. Biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Ak Parti İl Başkanı kendi koltuğunu nasıl kurtaracak ona baksın."