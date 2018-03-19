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Ömer Çelik'ten AB'ye eleştiri: Terörü masumlaştırmaya çalışıyorlar

AB Bakanı Ömer Çelik, Twitter hesabından AB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik tutumunu eleştirdi. Çelik, "PYD/YPG eşittir PKK’dır. Tabela değişiklileri terör örgütü olma vasfını değiştirmez." dedi.

Ömer Çelik'ten AB'ye eleştiri: Terörü masumlaştırmaya çalışıyorlar

AB Bakanı Ömer Çelik, Twitter hesabından AB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik tutumunu eleştirdi. Çelik, "PYD/YPG eşittir PKK’dır. Tabela değişiklileri terör örgütü olma vasfını değiştirmez." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 14:49
Ömer Çelik'ten AB'ye eleştiri: Terörü masumlaştırmaya çalışıyorlar
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AVRUPA Birliği, Türkiye’nin Afrin’deki terörle mücadelesi hakkında baştan beri yanlış bir tutum içinde. Destek vermek yerine, sadece eleştirmekle uğraşıyorlar. Avrupa Birliği, Türkiye’nin Afrin’deki terörle mücadelesi hakkında baştan beri yanlış bir tutum içinde. Destek vermek yerine, sadece eleştirmekle uğraşıyorlar. Türkiye ZDH ile etkili bir şekilde terörle mücadele yürütmese, AB’nin sınırımızın yakınında kalıcı otorite kurmak isteyen terör örgütlerine karşı bir mücadele planı var mıdır? Bunun olmadığını gördük.

Bize “sadece BM listesinde olan terör örgütleri ile mücadele edin” diyorlar. BM listesinde olmayan bir terör örgütü topraklarımıza roket atarken, bununla mücadele etmek yerine, yıllarca BM’nin listeye almasını mı bekleyeceğiz? PKK terör örgütü Suriye’de isim değiştirdi diye bunu terör örgütü saymayanlar, terörle mücadeleyi tabela mücadelesi zannediyorlar. PYD/YPG eşittir PKK’dır. Tabela değişiklileri terör örgütü olma vasfını değiştirmez.

PYD/YPG’den bahsederken “Kürt savaşçılar” diyenler, terörü masumlaştırma çabasıyla oradaki Kürt halkına iftira ediyorlar. Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır. Esas niyetlerini ortaya koyuyorlar. Terör örgütlerine silah verenlerin, Kürt çocukları kendi siyasi emelleri için kullanmak istedikleri açıktır.

PKK/PYD/YPG terör örgütü de bunun taşeronu olarak görev yapmaktadır. PKK/PYD/YPG’nin sıfatı “terör örgütü”dür. Kim bunun yerine etnik bir sıfat kullanıyorsa, esas amacı bir halkı terörle özdeşleştirmektir. Ve kendi amaçları için kullanmaktır. Suriye’de çatışmalara çatışma eklemiyoruz. Terör koridorları kurulmasına karşı mücadele ediyoruz. Buna seyirci kalanlar gibi sadece seyretmekle yetinmiyoruz, mazlumları terör örgütlerinden kurtarıyoruz. ZDH ile mazlum Suriye halkının terör örgütlerinin otoritesine terk edilmesi siyaseti ağır darbe almıştır. Suriye halkının yanında olan herkesin ZDH ile ortaya konan iradenin yanında olması gerekir.

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Ab BakanıÖmer ÇelikZeytin DalıPYDYPG
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