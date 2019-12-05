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Olçok, Davutoğlu'nun partisine katılma sebebini açıkladı

15 Temmuz'da eşi ile oğlunu şehit veren ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiden siyasete girme kararı alan Nihal Olçok, "Neden Davutoğlu'nun partisini tercih ettiniz?" sorusuna "İnsanlığını kaybetmemiş biri olduğuna inandım" diyerek yanıt verdi.

POLİTİKA 05.12.2019, 10:11
Olçok, Davutoğlu'nun partisine katılma sebebini açıkladı
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15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde kocası Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu'nun partisinde niçin yer alacağını açıkladı. Verdiği röportajda "Neden Davutoğlu'nun partisi?" sorusuna yanıt verdi. Olçok, "Ahmet Davutoğlu'nun insanlığını kaybetmemiş biri olduğuna inandım. Davutoğlu numara yapan bir insan değil. Onun için en büyük duam, Allah onu değiştirmesin" dedi.Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde oğlunu ve kocasını şehit veren Nihal Olçok, siyasete girme kararının gerekçesini açıkladı. Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Olçok, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

NEDEN DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNİ TERCİH ETTİ

İpek Özbey, "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partinin kurucular kuruluna girdiniz. Oysa AK Parti'den seçilme olasılığınız daha güçlü olabilirdi, eşiniz Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarından biriydi. Öyleyse niye AK Parti değil de, Davutoğlu'nun partisi?" sorusunu yöneltti. Olçok şu şekilde yanıt verdi:

"Gerçekten hâlâ insanlığını koruyabilen bir adam olduğuna inanıyorum. Çünkü 15 Temmuz gecesi başta olmak üzere eşiyle birlikte 4 kez üst üste evime taziyeye geldi. Sonra hep iletişim kurmaya çalıştı benimle. Varlığını hissettirdi. Bu insani bir şeydir. Ben Ahmet Davutoğlu'nun insanlığını kaybetmemiş biri olduğuna inandım. Ama bunu sözüyle değil, davranışıyla, yaşayarak gördüm."

"TEKLİFİ YENİ ALDIM"

Partiye katılma teklifini yeni aldığını dile getiren Olçok, "Cuma günü Abant'a toplantıya gittim. Öncesinde iki kez toplu yemeğine katılmıştım. Orada da bazı detayları paylaşmıştı. Parti konusunda hiçbir zaman bire bir diyaloğumuz olmamıştı. Ama hissedilen bir şey vardı. Hatta ben o zaman, 'Anladığım kadarıyla bir gebelik söz konusu' demiştim. 'Biz de üç şey için dua edelim. Vakti saatinde doğsun, erken doğum olmasın, engelli doğmasın. Ve tek cinsiyetli doğsun.' Bu kadar uçta insanın aynı masanın etrafında buluşmaları çok güzel. Davutoğlu numara yapan bir insan değil. Onun için en büyük duam, Allah onu değiştirmesin" dedi.

#15 Temmuz #ahmet davutoğlu #Parti #nihal olçok
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