'Okul Gıdası' açıklaması

Ramazan ÖZDEMİR

Ürünlerin üzerinde 'Okul Gıdası' ambalajı kullanılmasının zorunlu olduğunu fakat bunun gerçekçi bir uygulama olmadığını ifade eden Yenialp "Okul kantinlerinde satılan ürünlerin obeziteyi önlemek maksadıyla logolu satılmasıyla ilgili kanun tasarısı gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu üç bakanlıkta görüşmelerin sağlandığını biliyoruz. Fakat bunun olamayacağı, uygulanabilirliği noktasında sıkıntılar yaşanacağını gördük. Bu kaygılarımızı da aktardık. Bahsi geçen ürünler hiçbir katkı maddesi olmayan ve iki hafta raf ömürleri olan yiyeceklerden oluşuyor. Kantinlerimizde en fazla ürün satan firmalar arasında bulunan Ülker ve Eti firmaları bunu yapamayacaklarını söyledi. Bununla ilgili mal üretemeyeceklerini ve kantinlere satmayacaklarını belirttiler. Dolayısıyla da bu uygulamayı ertelediler. Şu an itibariyle böyle bir uygulama söz konusu değil. Okul kantinlerinde bununla ilgili bir uygulama yapılmayacak. Normal ürünler satılmaya devam edilecek. İleriki dönemlerde bu firmalar konuyla ilgili bir çalışma yapıp okul kantinlerine ürün verebileceklerini beyan ettiler” dedi.