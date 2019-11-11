O ses kaydı Antalya gündemini sarsmıştı: İYİ Partili Hasan Subaşı'dan çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı ve bir partili ile ilgili yapılan konuşma birçok internet haber sitesinde yayınlanmasından sonra İyi Parti Milletvekili Hasan Subaşı ilk kez açıklama yaptı.

Subaşı konu ile ilgili “Bu bir değersizleştirme çabasıdır. Bunları muhatap almam. Kim yapmış, kime gitmiş bunlar siyasetin sahnesinde olmamalı. Ben kimseye hakaret etmem, parti suçu işlemem. Eleştirilerim olmuş olabilir” dedi.

Subaşı açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Üç ay önce İYİ Parti Genel Kurulu yaptık, grubumuzda bir takım sıkıntılar oldu. Bunu zamanla çözdük, arkadaşları yatıştırdık. Sonunda yola devam ettik. O sırada beni arayanlar olmuştu. Eleştirilerimi ortaya koydum.

Bir yıla yakın süreçte benimle ilgili itibarsızlaştırma, terbiye seviyesini aşan bu anlayışta cenahta bir ekip var. Bu ekip bir ses kaydınız var dedi. Bu ses kaydının bir basın mensubunda olduğu söz edildi. Bu cenahı muhatap almadım.

Var olduğu söylenen bu ses kaydının partiye bir zararı olamaz dedim. Bu tür eylemleri değersiz kılmak adına siyasi partilerde sıkça yaşanan bu olayları gündemden çıkartmak adına böyle bir duruş sergiledim.

Bu cenah zamanını bugüne ayarlamışlar. İlgilenmedim incelemedim de, konuştuklarımı da gayet iyi hatırlıyorum. Benim siyasi yaşamımda eleştirileri ortaya koyan bir yapım vardır. Bu kayıtta sözü geçen konularda bundan öte bir şey değildir."

Musavat Dervişoğlu - İzmir Milletvekili İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili

Koray Aydın - İYİ Parti Teşkilat Başkanı - Ankara Milletvekili

Öte yandan İl Başkanı Yavuz Temizer genel merkezde yaşanan tüm bu gelişmelerin ele alınacağı ve görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. İşte o ses kaydında geçen diyalog:

Hasan Subaşı: İşi Manipüle eden Koray Aydın’lar ve Müsavat bunlar demek ki!

H.S.: Hilesiz hurdasız seçime girseler dışta kalacaklar.

Ç.B.: Tabi

H.S.:Çünkü yarısının oyunu alamadı Koray Aydın, Müsavat olsa belki o kadarda alamayacaktı.

Ç.B.: Evet

H.S.: tabi tabi bir takım düzenlemer le musallat grup başkan vekili oldu.

H.S.: Bence oda çok yanlıştı.

H.S.: Bunları yavaş başlatacağız çünkü geri dönüş yapamamalar bunun gibi çarşaf listeden çıkamazlar bundan sonra kolay kolay yapamazlar dönüş alamazlar

H.S.: 2.cisi hilede yapamaz hale gelecekler çünkü çok hırpalanacaklar süreçte

H.S.: Eğer Meral Hanım buna dâhilse

H.S.: Oda hırpalanacak

Ç.B.: Ben nedense dâhil olduğunu düşünüyorum biliyormusunuz vekilim

H.S.: Ben kısmen dâhil olduğunu düşünüyorum çünkü bir takım güçlü adamlara yanındakilere veya KORAY AYDIN’a şunları himaye edin dedi

H.S.: İçeride çözdük diyecekler Ama bunun faturasını sonra ödeyecekler

H.S.: Mesela Müsavat Dervişoğlu bir kongrede hile yapmış olması taraf olması baştan kanuna aykırı

Ç.B.: Evet kesinlikle

H.S.: liste karışık insanlar isimlerini bulamadı

Ç.B.: liste çok karışık olmuş

H.S.: G.İ.K’te Kadın kotası bunun önüne geçebilir mi?

Ç.B.: G.İ.K’te kadın kotası olmamalı

H.S.: İşte ne oluyor seçim kültürünü Seçim kanunun Anayasayı hepsini ihlal etmiş oluyor

H.S.: Kadın kotası her şeye aykırı

Ç.B.: Tüzüğe koymuşlar tüzükte böyle bir madde olması çok enteresan

Ç.B.: Bence çok saçma

H.S.: Fatih doğrucan akıl hocalığı yapıyor

Ç.B.: Başak Karataş onun müridi olmuş bu arada

H.S.: Tabi tabi

Ç.B.: Başak’ın sesi çıkmıyor kurultayda demiş vardı vardı NAİL hocalarının yanından ayrılmıyormuş dedi

H.S.: Feridun da çıkmış oldu

Ç.B.: Feridun bey disiplinden çıkmış

H.S.: Çıkmasının sebebi İsmail konca beni yazın anahtar liste vardı ülkücüler türkücüler il başkanının ricasıyla 50 kişilik listeye girmiş

Ç.B.: Bence rezil oldu

H.S.: Tabi tabi canım tabi

H.S.: Partinin ağası paşası bilmem her şeyi benim diye geziyor ya

H.S.: Birde ne dedi beni genel başkan talimat verdi öyle bankoydum diyerek etrafa duyurdu

Ç.B.: Yalan Yalan

Ç.B.: 20 milyon dolar bir dava getirmişler de

H.S.: Anlattın ya

Ç.B.: Ya insanları aptal zannediyor

H.S.: aynen öyle

Ç.B.: Vekilim ben Şuna şaşırdım o Şükriye Karaben nasıl oy aldı öyle

H.S.: Evet nasıl dolanıyordu oralarda

H.S.: Arası iyimi Doğrucan'a pek iltifat ediyordu uçakta

Ç.B.: Oda Feridun 'un adamı Şükriye Karaben

H.S.: Feridun ’lar bilmem neler yazdırmış olabilir fatih doğrucanla birileri birilerini bir şey söylüyor

Ç.B.: Umudunuz var mı?

Ç.B.: Bu İYİ Parti düzlüğe çıkar mı sizce

H.S.: Bugünkü konuşma benim hoşuma gitti.

H.S.: Bu adımda hoşuma gitti.

H.S.: Bunun şeyinin farkında değiller

H.S.: MERAL hanımda farkında değil

H.S.: Bunun geleceğini bundan sonra bunu geri çevirmek çok zordur.

H.S.: İkinci bir hileye tevessül etmek zordur.

H.S.: Yine bu hilesiz yapıldığında bu hile yapanlar tasfiye edilir

H.S.: Yani ne Müsavat kalır ne Koray kalır

Ç.B.: Vekilim bir an önce il kongresinin yapılıp

Ç.B.: Bizlerin kurultay delesi olması gerekiyor.

Ç.B.: Bizlerin Ankara’da güçlü olmamız için kongrede il delegeliğini almamız gerekiyor.

H.S.: Tabi tabi

H.S.: Parti alabora bir şey girecek neden dersen ülkücüler eskisi kadar biz Ülkücüyüz Türkçüyüz diyemeyecekler.

H.S.: Merkez sağdakiler zorlanmadı çok rahat seçim kazandılar

H.S.: 3’den sonra şu kongreden sonra Antalya il'le ilgili bir tasarrufta bulunacaklardı.

H.S.: Sözleri oydu hem Meral Hanım'ın hem Koray Aydın'ın bakalım bir gelsinler görelim.

Ç.B.: bakalım

KAYNAK: mygazete.com