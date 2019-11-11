banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

O ses kaydı Antalya gündemini sarsmıştı: İYİ Partili Hasan Subaşı'dan çarpıcı açıklamalar

Antalya gündemini sarsan ses kaydı ile ilgili İyi Parti Milletvekili Hasan Subaşı ilk kez açıklama yaptı

POLİTİKA 11.11.2019, 18:37 11.11.2019, 18:46
O ses kaydı Antalya gündemini sarsmıştı: İYİ Partili Hasan Subaşı'dan çarpıcı açıklamalar
banner404

İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı ve bir partili ile ilgili yapılan konuşma birçok internet haber sitesinde yayınlanmasından sonra İyi Parti Milletvekili Hasan Subaşı ilk kez açıklama yaptı.  

Subaşı konu ile ilgili “Bu bir değersizleştirme çabasıdır. Bunları muhatap almam. Kim yapmış, kime gitmiş bunlar siyasetin sahnesinde olmamalı. Ben kimseye hakaret etmem, parti suçu işlemem. Eleştirilerim olmuş olabilir” dedi. 

Subaşı açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Üç ay önce İYİ Parti Genel Kurulu yaptık, grubumuzda bir takım sıkıntılar oldu. Bunu zamanla çözdük, arkadaşları yatıştırdık. Sonunda yola devam ettik. O sırada beni arayanlar olmuştu. Eleştirilerimi ortaya koydum.

Bir yıla yakın süreçte benimle ilgili itibarsızlaştırma, terbiye seviyesini aşan bu anlayışta cenahta bir ekip var. Bu ekip bir ses kaydınız var dedi. Bu ses kaydının bir basın mensubunda olduğu söz edildi. Bu cenahı muhatap almadım.

Var olduğu söylenen bu ses kaydının partiye bir zararı olamaz dedim. Bu tür eylemleri değersiz kılmak adına siyasi partilerde sıkça yaşanan bu olayları gündemden çıkartmak adına böyle bir duruş sergiledim.

Bu cenah zamanını bugüne ayarlamışlar. İlgilenmedim incelemedim de, konuştuklarımı da gayet iyi hatırlıyorum. Benim siyasi yaşamımda eleştirileri ortaya koyan bir yapım vardır. Bu kayıtta sözü geçen konularda bundan öte bir şey değildir."

Musavat Dervişoğlu - İzmir Milletvekili İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili

Koray Aydın - İYİ Parti Teşkilat Başkanı - Ankara Milletvekili

Öte yandan İl Başkanı Yavuz Temizer genel merkezde yaşanan tüm bu gelişmelerin ele alınacağı ve görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. İşte o ses kaydında geçen diyalog: 

Hasan Subaşı: İşi Manipüle eden Koray Aydın’lar ve Müsavat bunlar demek ki!

H.S.: Hilesiz hurdasız seçime girseler dışta kalacaklar.

Ç.B.: Tabi

H.S.:Çünkü yarısının oyunu alamadı Koray Aydın, Müsavat olsa belki o kadarda alamayacaktı.

Ç.B.: Evet

H.S.: tabi tabi bir takım düzenlemer le musallat grup başkan vekili oldu.

H.S.: Bence oda çok yanlıştı.

H.S.: Bunları yavaş başlatacağız çünkü geri dönüş yapamamalar bunun gibi çarşaf listeden çıkamazlar bundan sonra kolay kolay yapamazlar dönüş alamazlar

H.S.: 2.cisi hilede yapamaz hale gelecekler çünkü çok hırpalanacaklar süreçte

H.S.: Eğer Meral Hanım buna dâhilse

H.S.: Oda hırpalanacak

Ç.B.: Ben nedense dâhil olduğunu düşünüyorum biliyormusunuz vekilim

H.S.: Ben kısmen dâhil olduğunu düşünüyorum çünkü bir takım güçlü adamlara yanındakilere veya KORAY AYDIN’a şunları himaye edin dedi

H.S.: İçeride çözdük diyecekler Ama bunun faturasını sonra ödeyecekler

H.S.: Mesela Müsavat Dervişoğlu bir kongrede hile yapmış olması taraf olması baştan kanuna aykırı

Ç.B.: Evet kesinlikle

H.S.: liste karışık insanlar isimlerini bulamadı

Ç.B.: liste çok karışık olmuş

H.S.: G.İ.K’te Kadın kotası bunun önüne geçebilir mi?

Ç.B.: G.İ.K’te kadın kotası olmamalı

H.S.: İşte ne oluyor seçim kültürünü Seçim kanunun Anayasayı hepsini ihlal etmiş oluyor

H.S.: Kadın kotası her şeye aykırı

Ç.B.: Tüzüğe koymuşlar tüzükte böyle bir madde olması çok enteresan

Ç.B.: Bence çok saçma

H.S.: Fatih doğrucan akıl hocalığı yapıyor

Ç.B.: Başak Karataş onun müridi olmuş bu arada

H.S.: Tabi tabi

Ç.B.: Başak’ın sesi çıkmıyor kurultayda demiş vardı vardı NAİL hocalarının yanından ayrılmıyormuş dedi

H.S.: Feridun da çıkmış oldu

Ç.B.: Feridun bey disiplinden çıkmış

H.S.: Çıkmasının sebebi İsmail konca beni yazın anahtar liste vardı ülkücüler türkücüler il başkanının ricasıyla 50 kişilik listeye girmiş

Ç.B.: Bence rezil oldu

H.S.: Tabi tabi canım tabi

H.S.: Partinin ağası paşası bilmem her şeyi benim diye geziyor ya

H.S.: Birde ne dedi beni genel başkan talimat verdi öyle bankoydum diyerek etrafa duyurdu

Ç.B.: Yalan Yalan

Ç.B.: 20 milyon dolar bir dava getirmişler de

H.S.: Anlattın ya

Ç.B.: Ya insanları aptal zannediyor

H.S.: aynen öyle

Ç.B.: Vekilim ben Şuna şaşırdım o Şükriye Karaben nasıl oy aldı öyle

H.S.: Evet nasıl dolanıyordu oralarda

H.S.: Arası iyimi Doğrucan'a pek iltifat ediyordu uçakta

Ç.B.: Oda Feridun 'un adamı Şükriye Karaben

H.S.: Feridun ’lar bilmem neler yazdırmış olabilir fatih doğrucanla birileri birilerini bir şey söylüyor

Ç.B.: Umudunuz var mı?

Ç.B.: Bu İYİ Parti düzlüğe çıkar mı sizce

H.S.:  Bugünkü konuşma benim hoşuma gitti.

H.S.: Bu adımda hoşuma gitti.

H.S.: Bunun şeyinin farkında değiller

H.S.: MERAL hanımda farkında değil

H.S.: Bunun geleceğini bundan sonra bunu geri çevirmek çok zordur.

H.S.:  İkinci bir hileye tevessül etmek zordur.

H.S.: Yine bu hilesiz yapıldığında bu hile yapanlar tasfiye edilir

H.S.: Yani ne Müsavat kalır ne Koray kalır

Ç.B.: Vekilim bir an önce il kongresinin yapılıp

Ç.B.: Bizlerin kurultay delesi olması gerekiyor.

Ç.B.: Bizlerin Ankara’da güçlü olmamız için kongrede il delegeliğini almamız gerekiyor.

H.S.: Tabi tabi

H.S.: Parti alabora bir şey girecek neden dersen ülkücüler eskisi kadar biz Ülkücüyüz Türkçüyüz diyemeyecekler.

H.S.: Merkez sağdakiler zorlanmadı çok rahat seçim kazandılar

H.S.: 3’den sonra şu kongreden sonra Antalya il'le ilgili bir tasarrufta bulunacaklardı.

H.S.: Sözleri oydu hem Meral Hanım'ın hem Koray Aydın'ın bakalım bir gelsinler görelim.

Ç.B.: bakalım

KAYNAK: mygazete.com

#Antalya gündemi #ses kaydı #hasan subaşı #iyi partili #güncel alanya #alanya güncel #Alanya Haber #haber alanya #politika antalya #antalya politika
Yorumlar (0)
24°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
banner384
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
İmsak 06:03
Güneş 07:25
Öğle 12:46
İkindi 15:34
Akşam 17:58
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545