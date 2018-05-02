Nurettin Uludağ’a delegelerin desteği artıyor

Haber: Alper KUTAY

BÜYÜKŞEHİR Yasası ile kapanan Emişbeleni Belediyesi'nin son başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü eski yardımcısı Nurettin Uludağ, Ak Parti'den Antalya milletvekili aday adayı oldu. Şehir merkezinin yanı sıra özellikle kırsal mahallelere götürdüğü hizmetler ve halkla kurduğu ikili ilişkiler nedeniyle bölgede yüzlerce vatandaşa iyiliği dokunmuş bir isim olarak ön plana çıkan Nurettin Uludağ'a 5 Mayıs'ta Antalya Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak temayül yoklamasında delegelerin yoğun destek verme kararı aldıkları öğrenildi. Ak Parti binası önünde aday adaylığı açıklaması yaptığı törende de yüzlerce dostu ve seveninin yalnız bırakmadığı Uludağ, başta Gazipaşa, Manavgat ve Gündoğmuş olmak üzere tüm ilçeleri ziyaret edip delegelerle birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

