Nurettin Uludağ Ak Parti'den aday adayı

Haber: Alper KUTAY
BÜYÜKŞEHİR Yasası ile kapanan Emişbeleni Belediyesi'nin son başkanı olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı olarak 4 yıl görev yapan Nurettin Uludağ, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Değerli hemşerilerim. Cenabı Allah nasip ederse, hayırlısıyla 24 Haziran'da zor, meşakkatli, gururlu ve onurlu bir yola çıkacağım. 27. Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığı başvurusu yapacağım. Siz değerli ve saygıdeğer hemşerilerime ilk önce sosyal medyadan ilan etmek istedim. Bu süreçte sizleri yanımda görmek bana gurur ve şeref verir.”
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