Nurettin Uludağ Ak Parti binası önünde açıklama yaptı

ALANYA'NIN son 16 yılda en büyük şansının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu söyleyen Uludağ, "Sayın Bakanımızın Alanya'ya kazandırdığı hizmetlerin üzerine bir çakıl taşı daha biz koyabilir miyiz diye böylesine zor ama gururlu bir yola çıktık" dedi. Uludağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “16-17 yıllık siyasi hayatımın önemli bir dönüm noktası olan bugün de Alanya'mızın her köşesinden en ücra köşesinden bile zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için sizlere minnettarım ve canı gönülden teşekkür ediyorum. İslam alemi adına bugün önemli bir gün yaşıyoruz. Beraatın ve affın çok olduğu bir gündeyiz. Hepinizin Beraat Kandili’ni kutluyorum. İnşallah Beraat Kandil’inin nurundan ve feyzinden faydalanmak nasip etsin hepinize. 24 Haziran seçimlerinin cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi kavşağı olduğu bilinciyle sorumluluğumuzun büyük olduğuna inanarak bu süreçte inisiyatif almak için yola çıktık. Alanya'mızın ve Antalya'mızın dünya markası. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bölge için büyük bir şans, bir ilde bile olmayan hizmetleri ilçemize kazandırdığı için ona minnettarız. Bu sebepledir ki acaba bizde bu hizmetlerin üzerine bir çakıl taşı dahi olsa ilave yapabilir miyiz diyerek yola çıktık.

'BAL ARILARI OLMAK İSTİYORUZ'

Dünya mazlumlarına umut olan liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında yer almak bizim için bir mecburiyet olmuştur. Türkiye'de ilk defa yeni bir sisteme geçiliyor. Bu sistemle birlikte büyük Türkiye'nin 2023-2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin hizmet ve proje üreten bal arıları olmak istiyoruz. Değerli hemşerilerim, sevgili dostlarım bu vesile ile 'Sevdamız Alanya' diyerek yola çıktık. Çünkü bizim Alanya sevdamız kelimelerle anlatılamayacak kadar büyüktür. Değerli dava arkadaşlarım bu davanın kurucuları olduğum günden bu güne kadar görevde olduğumuz her makamda kapım herkese açık oldu. Kişi ve düşünceleri ayırt etmeden elimden geleni fazlasıyla yaparak önemli olanın makamlarda kalıcı olmak değil gönüllerde kalıcı olmak bilinciyle hizmet etmeye çalıştım ve dava bilinciyle görev verilse de, verilmese de çalışmaya devam edeceğimi buradan sizlere bir tarih olarak veriyorum. Değerli dostlarım, siz değerli hemşerilerim, büyüklerim, dost ve akrabalarımdan bu zorlu süreçte dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum. Tüm aday adaylarının bölgemiz, ülkemiz ve milletimiz ve insanlık için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün buraya kadar gelerek bana destek, güç, kuvvet ve cesaret verdiğiniz için teşekkür ediyorum, ayaklarınıza ve yüreklerinize sağlık.”