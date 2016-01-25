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Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, terörle mücadele eylem planına dair 5 ana konuyu açıklarken, planın somut halinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi

Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, terörle mücadele eylem planına dair 5 ana konuyu açıklarken, planın somut halinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi

25 Ocak 2016 Pazartesi 18:35
Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama
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KURTULMUŞ, "5 ana çerçevede önümüzdeki günlerde son somut şeklini vereceğimiz ve hızlı bir şekilde uygulamaya koyacağımız ekonomik ve sosyal boyutlarıyla terörle mücadelenin yapılmasını sağlayacak bir eylem planını kamuoyuyla somut olarak paylaşacağız" diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE EYLEM PLANI

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu. Hükümetin terörle mücadele kapsamında çalışma yürüttüğü Eylem Planı'na hakim olan 5 ana konuyu açıklayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Birincisi bu 3 adımlı bir süreçtir. Terörün bitirilmesi, ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi ve tüm bunlar yapılırken de Milli Birlik ve Kardeşlik anlayışı içinde hareket edilmesi. İkincisi bu süreç son derece yoğun kamu diplomasisinin yapılması gereken bir dönem. Maalesef terör örgütü hatta terör örgütüne müzahir bazı sivil unsurlar da son derece yanıltıcı kamu diplomasisi örneklerini ortaya koyuyorlar. En son akademisyenlerin bildirisinde olduğu gibi. Bizim hükümet olarak iç ve dış kamuoyunu son derece iyi şekilde bilgilendirecek gerçekten doğru ve zamanında açık bir bilgilendirme sürecini yürütmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu. Üçüncüsü eylem planında ortaya çıkacak idari bazı tedbirlerin mutlaka somut delillere dayandırılması şartını öngörüyoruz. Dördüncüsü bu süreçte esas amacımız sivil halkımızın uğramış olduğu maddi ve manevi zararların ortadan kaldırılması ve onların mağduriyetlerinin giderilmesidir. Beşincisi ise bütün bu süreçte Türkiye'de birileri duygusal kopuşun olmasını isteyebilirler. Bizim yapmamız gerekense kardeşliği ve bütünlüğü sağlayacak her türlü insani tedbirin uygulanmasıdır. Bu 5 ana çerçevede önümüzdeki günlerde son somut şeklini vereceğimiz ve hızlı bir şekilde uygulamaya koyacağımız ekonomik ve sosyal boyutlarıyla terörle mücadelenin yapılmasını sağlayacak bir eylem planını kamuoyuyla somut olarak paylaşacağız."

PKK KIRMIZI KİTAPTAN ÇIKARTILDI MI?

(PKK'nın Kırmızı Kitap'tan çıkarıldığı haberlerine yönelik) Bu haberler külliyen yalandır. Kasıtlı olarak yanıltıcı olarak yapmışlardır.

Çok kapsamlı bir terörle mücadele devam ediyor. Türkiye'de terörün bütün imkanlarıyla yok edilmesini sağlayacak sürecin sahibi milletin kendisidir. Bütün kesimlerin sürece sahil olması ve milletimizle yürütülmesi esastır.
 
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Son Güncelleme: 25.01.2016 18:36
Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşBakanlar Kuruluçankaya Köşkü
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