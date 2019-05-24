Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, PKK lideri Abdullah Öcalan'a görüşme izni verilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması
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KURTULMUŞ, Abdulah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesini değerlendirdi. Kurtulmuş, "Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu. Öcalan'a görüşme izni politik değil Abdullah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesinin İstanbul seçiminin gölgesinde değerlendirilmesi yanlış. Bu hukuki bir konudur. Bir terör örgütünün başı İmralı'da bulunuyor. Bazı zamanlar görüşmesi kaldırılıyor, bazı zamanlar izin veriliyor. O anki şartlar içerisinde adım atılıyor. Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum.

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