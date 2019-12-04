Nihal Olçok, siyasete giriyor! Bakın hangi partiye yeşil ışık yaktı

FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok'un Ahmet DAvutoğlu'nun kuracağı partiye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

KURUCULAR KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Son olarak Bülent Arınç'ın damadının FETÖ'den beraat etmesi sonrası hükümete yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Nihal Olçok'un dün gerçekleştirilen Kurucular Kurulu toplantısına katıldığı öğrenildi.

DAVUTOĞLU'NU SAVUNMUŞTU

Nihal Olçok, Binali Yıldırım'ın Ahmet Davutoğlu için sarf ettiği "Ak Parti'nin altını oymaya çalıştı, yakalanınca mağduru oynamak istedi ve Kılıçdaroğlu'nun yanına koştu. 'Duruş' diye kitap yazmış ama kendi 'Duruş'u yok Ahmet Davutoğlu'nun" şeklindeki sözlerine de yanıt vermişti.

"AK PARTİ MARS'TAN GELMEDİ"

Yıldırım'a verdiği yanıtta Davutoğlu'nu da etiketleyen Olçok, şu ifadeleri kullanmıştı: "İyi de sayın Binali Yıldırım ben bugüne kadar hakaret duymadım, yeni alternatifler üretilmesi neden bu kadar endişe ile karşılanıyor. AK parti Mars'tan gelmedi nihayetinde Refahtan doğmadı mı? Halbuki sevinilmesi lazım doğum olgunlaşmanın tam karşılığıdır. Hayatın gerçekleri..."