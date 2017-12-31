Nefi Kara Gazipaşa'yı ziyaret etti

GAZİPAŞA ilçe örgütünde partililerle buluşarak gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Milletvekili Kara, 5 Aralık'taki kongrede güven tazeleyen Ömer Güven'i de tebrik etti. Gazipaşa'dan Ak Parti'ye sert sözlerle yüklenen CHP Milletvekili Kara, getirdikleri taşeronu kaldırmadıklarını sadece sistemin adını değiştirdiklerini öne sürdü. Milletvekili Kara, "Mecliste ilk konuşmam taşeron sistemiyle ilgiliydi. O zamanda, 'Siz taşeron sistemi kaldıramazsınız. Çünkü kendiniz bir taşeron iktidarsınız' demiştim. Gerçekten de yaptıkları taşeronu 'Kaldırıyoruz' diye getirdikleri olayda, taşeronların kadroya alınması Belediye şirketlerinin hiçbirisinde yok. Yani sistem aynı sadece adı değişiyor. Diğer kamu Kurum ve kuruluşlarında da tam kadro verilmiyor. Yine orada mülakatla sözlü sınav adı altında, bir eleme ve artı bir de güvenlik soruşturması var. Üst üste koyduğunuzda hiçbir maaş artışı yok. Aslında önceki sistemden daha da geriye düşen bir sistem var. Bunu niye KHK ile getirdiler? Çünkü mecliste çok sert tartışılacaktı. Ne yapmaya çalıştıklarını ve vatandaşı nasıl kandırdıklarını ortaya sergileyeceğimiz için KHK ile çıkarmak için beklettiler. CHP olarak meclisin kapanmamasını, taşeron yasasının mecliste görüşülmesini istedik" dedi.

İKTİDARI ALACAĞIZ

2019 yılında yapılacak olan seçimlerde herkese büyük görev düştüğünü söyleyerek tüm partilileri çalışmaya davet eden Milletvekili Kara, "Önümüzdeki süreçte 16 Nisan referandumunda nasıl yaptıysak kimseyi ötekileştirmeden, inançlarına yaşam biçimine, hayata bakışına saygı duyup herkesle bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Cumhuriyete, demokrasiye, değerlere sahip çıkan, özgürlüklere inanan, kalkınmayı savunan ve üretenlerin yönettiği bir Türkiye için hep beraber mücadele edeceğiz. 2019'da bu iktidarı alacağız. Yani Gazipaşa'da, Antalya'da belediyeyi alır mısınız demiyoruz. Şuanda zaten buralar bizim ve kesin alacağız. Yani sokakta Gazipaşa'nın Manavgat'ın belediyelerinin bizim olduğunu bilerek yaşayın. 2019'da 'Başkanlık' adı altında gelen sistemde de iktidarı alacağız. Demokratik parlamenter sistemi yeniden hayata geçireceğiz" diye konuştu.