Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti
Bu belirtilere dikkat!
Alanya'da yılbaşı nerede kutlanır?
Alanya'da yılbaşı programları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya...

Nefi Kara Gazipaşa'yı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara Gazipaşa'yı ziyaret etti. Kara, partililerle bir araya geldi

Nefi Kara Gazipaşa'yı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara Gazipaşa'yı ziyaret etti. Kara, partililerle bir araya geldi

31 Aralık 2017 Pazar 21:04
Nefi Kara Gazipaşa'yı ziyaret etti
banner404

GAZİPAŞA ilçe örgütünde partililerle buluşarak gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Milletvekili Kara, 5 Aralık'taki kongrede güven tazeleyen Ömer Güven'i de tebrik etti. Gazipaşa'dan Ak Parti'ye sert sözlerle yüklenen CHP Milletvekili Kara, getirdikleri taşeronu kaldırmadıklarını sadece sistemin adını değiştirdiklerini öne sürdü. Milletvekili Kara, "Mecliste ilk konuşmam taşeron sistemiyle ilgiliydi. O zamanda, 'Siz taşeron sistemi kaldıramazsınız. Çünkü kendiniz bir taşeron iktidarsınız' demiştim. Gerçekten de yaptıkları taşeronu 'Kaldırıyoruz' diye getirdikleri olayda, taşeronların kadroya alınması Belediye şirketlerinin hiçbirisinde yok. Yani sistem aynı sadece adı değişiyor. Diğer kamu Kurum ve kuruluşlarında da tam kadro verilmiyor. Yine orada mülakatla sözlü sınav adı altında, bir eleme ve artı bir de güvenlik soruşturması var. Üst üste koyduğunuzda hiçbir maaş artışı yok. Aslında önceki sistemden daha da geriye düşen bir sistem var. Bunu niye KHK ile getirdiler? Çünkü mecliste çok sert tartışılacaktı. Ne yapmaya çalıştıklarını ve vatandaşı nasıl kandırdıklarını ortaya sergileyeceğimiz için KHK ile çıkarmak için beklettiler. CHP olarak meclisin kapanmamasını, taşeron yasasının mecliste görüşülmesini istedik" dedi.
İKTİDARI ALACAĞIZ
2019 yılında yapılacak olan seçimlerde herkese büyük görev düştüğünü söyleyerek tüm partilileri çalışmaya davet eden Milletvekili Kara, "Önümüzdeki süreçte 16 Nisan referandumunda nasıl yaptıysak kimseyi ötekileştirmeden, inançlarına yaşam biçimine, hayata bakışına saygı duyup herkesle bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Cumhuriyete, demokrasiye, değerlere sahip çıkan, özgürlüklere inanan, kalkınmayı savunan ve üretenlerin yönettiği bir Türkiye için hep beraber mücadele edeceğiz. 2019'da bu iktidarı alacağız. Yani Gazipaşa'da, Antalya'da belediyeyi alır mısınız demiyoruz. Şuanda zaten buralar bizim ve kesin alacağız. Yani sokakta Gazipaşa'nın Manavgat'ın belediyelerinin bizim olduğunu bilerek yaşayın. 2019'da 'Başkanlık' adı altında gelen sistemde de iktidarı alacağız. Demokratik parlamenter sistemi yeniden hayata geçireceğiz" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHPAntalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKP Alanya Başkanı Toklu 2018 hedeflerini anlattı
AKP Alanya Başkanı Toklu 2018 hedeflerini anlattı
CHP Alanya'nın 2018 temennisi
CHP Alanya'nın 2018 temennisi
MHP Alanya Başkanı Türkdoğan'dan yeni yıl mesajı
MHP Alanya Başkanı Türkdoğan'dan yeni yıl mesajı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim