Mustafa Türkdoğan'dan THK başkanına 'Bahçeli' tokadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Gaziler Günü kutlaması sonrasında Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Şube Başkanı Metin Akdenizli'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' için Ermeni soyundan geliyor şeklindeki paylaşımı dolayısıyla tokat attı.

Mustafa Türkdoğan'dan THK başkanına 'Bahçeli' tokadı
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MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen Gaziler Günü kutlamaları sonrasında, THK Alanya Şube Başkanı Metin Akdenizli'ye tokat attı. Akdenizli aldığı darbe ile yere yığılırken, alanda kısa süreli arbede yaşandı. İddialar, Metin Akdenizli'nin sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili Ermeni soyundan geliyor şeklindeki yaptığı paylaşım sonrası Türkdoğan’ın Akdenizli'ye tokat attığı yönünde.   

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Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 12:56
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