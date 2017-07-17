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Mustafa Tuna, MHP Alanya Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret etti

Yeniden ALTSO Başkan Adayı olacağı konuşulan Meclis Üyesi Mustafa Tuna, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret edip fikir alışverişinde bulundu

Mustafa Tuna, MHP Alanya Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret etti

Yeniden ALTSO Başkan Adayı olacağı konuşulan Meclis Üyesi Mustafa Tuna, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret edip fikir alışverişinde bulundu

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:39
Mustafa Tuna, MHP Alanya Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret etti
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Haber: Alper KUTAY

2013'ÜN Haziran ayında yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde başkan adayı olup seçilemeyen, ardından 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Alanya Belediye Meclis Üyesi olan işadamı Mustafa Tuna, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğanziyaret etti. Bir dönem MHP İlçe Başkanı da olan Tuna'nın bu sürpriz ziyareti, "ALTSO seçimleri öncesi yeniden adaylığı konuşulan Tuna, destek istemek için önce kendi partisinden mi başladı?" yorumlarına neden oldu. Aynı zamanda ALTSO Meclis Üyesi olan ancak geride kalan son 4 yılda hiçbir toplantıya katılmayıp geçen hafta yeniden meclis toplantılarına katılmaya başlayan Tuna'nın ALTSO Başkan Adayı olmak için nabız yokladığı ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 17.07.2017 16:51
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ZiyaretAlanyaMustafa TürkdoğanMHPMustafa Tuna
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