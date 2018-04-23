Mustafa Toklu seçim ofisi açıyor

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı Mehmet Çorbacı, Başkan Yardımcısı Alaaddin Işık ve Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçocuk ile birlikte Kızlarpınarı Mahallesi'nde esnafın kahvaltı sofrasına misafir oldu. 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler öncesi vatandaşa bilgi veren Toklu, MHP ile girilen Cumhur İttifakı için destek istedi. Önümüzdeki günlerde şehir merkezine yakın bir bölgede seçim ofisi de açacaklarını belirten Toklu, "Ülkemizin bekası için tüm Alanya halkından 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na destek bekliyoruz. Şimdi bir olma zamanı" dedi.