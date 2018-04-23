Mustafa Toklu seçim ofisi açıyor

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı Mehmet Çorbacı, Başkan Yardımcısı Alaaddin Işık ve Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçocuk ile birlikte Kızlarpınarı Mahallesi'nde esnafın kahvaltı sofrasına misafir oldu. 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler öncesi vatandaşa bilgi veren Toklu, MHP ile girilen Cumhur İttifakı için destek istedi. Önümüzdeki günlerde şehir merkezine yakın bir bölgede seçim ofisi de açacaklarını belirten Toklu, "Ülkemizin bekası için tüm Alanya halkından 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na destek bekliyoruz. Şimdi bir olma zamanı" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.