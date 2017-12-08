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Mustafa Toklu protokolü ziyaret edecek

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, tebrik ziyaretlerini kabule dün de devam etti. Toklu ve ekibi önümüzdeki hafta Alanya protokolünü ziyaret edecek

Mustafa Toklu protokolü ziyaret edecek

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, tebrik ziyaretlerini kabule dün de devam etti. Toklu ve ekibi önümüzdeki hafta Alanya protokolünü ziyaret edecek

08 Aralık 2017 Cuma 21:58
Mustafa Toklu protokolü ziyaret edecek
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı'nın 2 Aralık'ta Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Genel Kurulu'nda 430 delegeden 214'ünün oyu ile başkan seçilen ve mazbatasını alarak mesaiye hızlı başlayan Mustafa Toklu'ya tebrik ziyaretleri sürüyor. Tebrik için çiçek gönderilmemesini isteyen Toklu'yu dün sabah Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, Alanya'nın çeşitli mahallelerinin muhtarları, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ile Başkan Adayı Mehmet Yüksel ziyaret etti. Toklu'nun her gün saat 10.00'da partiye gelip vatandaşlarla buluşacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta, partinin bir anlamda beyni sayılan 13 kişilik yürütme kurulunu da oluşturup kamuoyuna açıklayacağı öğrenilen Toklu'nun, bir yandan da yeni bir teşkilat bürosu arayışında olduğu belirtildi. Şehir merkezine yakın, vatandaşın kolay ulaşabileceği bir mekan bakmaya kongreden önce başlayan Toklu'nun ayrıca önümüzdeki günlerde Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi de ekibiyle birlikte ziyaret edeceği gelen haberler arasında.
 

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İlçe BaşkanıMustafa TokluToklu
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