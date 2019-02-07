Mustafa Toklu mahalle başkanlarıyla buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Ak Parti’nin mahalle başkanlarını buluşturdu

Mustafa Toklu mahalle başkanlarıyla buluştu
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AK Parti’nin çevreyolu üzerinde yeni faaliyete geçen binasında yapılan toplantıya, 102 mahallenin 23 başkanı katıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e destek isteyen Toklu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı üzere, bu ittifak pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Sandığa gittiğimizde ittifakı sorgulamayacağız ve oyumuzu Cumhur İttifakı adayı Sayın Adem Murat Yücel’e vereceğiz. Mahalle başkanlarımızdan kendi sorumluluk sahalarında bu yönde çalışma yapmalarını istirham ediyorum” dedi.

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