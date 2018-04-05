Mustafa Toklu ilk sınavını başardı

Haber: Alper KUTAY

ÇARŞAMBA günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinin kazanan ismi sadece Mehmet Şahin olmadı. 2 Aralık 2017 tarihinde yine Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kongrede Ak Parti İlçe Başkanı seçilen Mustafa Toklu, ekibiyle birlikte Mehmet Şahin'e verdiği destekle kazanan isimlerin başında geldi. 2013'ün Haziran ayından bu yana ALTSO Başkanlığı yapan ve kongrede yeniden aynı göreve seçilen Mehmet Şahin'e Ak Parti'nin tüm unsurlarının tam destek vermesi dikkat çekti. ALTSO üyesi olan Mustafa Toklu'nun yanı sıra Ak Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş, Basın Sözcüsü Avukat Ferit Yücel Ergün, Ak Parti'nin Alanya'daki kurucularından Şeyhmuz Kadıoğlu gibi isimler de oylarıyla Şahin'e tam destek verdiler. Henüz 4 aylık bir ilçe başkanı olan Mustafa Toklu, ALTSO seçimlerinde ekibiyle gösterdiği performansla göz doldurdu ve 2019 yerel seçimleri öncesi ön plana çıktı.

YEREL SEÇİMİN HABERCİSİ Mİ?

Bugüne dek elde edilen sonuçlarla bir anlamda yerel seçim sonuçlarının da habercisi olan ALTSO seçimlerini Mehmet Şahin'in farkla kazanması, bugüne dek Alanya Belediyesi'ni hiç kazanamayan Ak Parti için de umut ışığı doğurdu. Alanya Belediyesi'nin ve ülkücü camianın desteklediği belirtilen MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuna'nın ikinci kez Şahin karşısında hezimete uğraması, Alanya'daki siyasi dengeleri de alt üst etti. İşadamı ve eski ALTSO Başkanlarından Kerim Aydoğan ile Kerim Taç'ın, MHP İlçe Teşkilatı'nın, eski pek çok belde belediye başkanının desteklediği Tuna'nın Şahin'e karşı seçim kaybetmesi, "Alanya esnafı baskılara ve gruplaşmalara boyun eğmedi" sonucunun ortaya çıktığı şeklinde yorumlandı. ALTSO seçimlerinde ortaya çıkan sonuç Ak Parti'nin elini güçlendirirken, bu rüzgarın 2019 yerel seçimlerinde fırtınaya dönüşmesi için Ak Parti'nin çalışmalarına daha sıkı devam etme kararı aldığı da gelen haberler arasında.