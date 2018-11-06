Mustafa Toklu düğmeye basıyor

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) yerel seçim öncesi başvuru süreci 5 Kasım Pazartesi günü başladı ancak Alanya Belediye Başkan Aday Adaylığı için dün de başvuru yapılmadığı öğrenildi. Aday olacak isimlerden 5'er bin lira talep eden Ak Parti, son başvuruların 12 Kasım'da alınacağını duyururken, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun ‘önemli bir görüşme’ için İstanbul’a gitmesi dikkat çekti. Öte yandan Ak Parti’de Alanya Belediye Başkan Adaylığı için en favori ismin Mustafa Toklu olduğu konuşuluyor.

İSTİFA EDİP SAHAYA İNECEK

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da siyasi kariyeri boyunca tam destek verdiği isimlerden biri olan Toklu’nun bu hafta içerisinde görevinden istifa edip resmen aday adaylığı başvurusu yapacağı, bu arada Ak Parti’nin seçimlere ilk girdiği ve zafer kazandığı tarih olan 2002 yılındaki ruhu yeniden yakalamak için Alanya’daki tüm partililerle birebir istişare yapacağı öğrenildi.

ÖZEL GÖRÜŞMELER YAPACAK

Ak Parti İlçe Başkanı olduğu Aralık 2017’den bu yana birleştirip bütünleştirici bir misyon üstlenen ve geçmişte çeşitli nedenlerle partiden kopmuş, partiye küsmüş isimleri bir araya getirmek için yoğun çaba sarf eden Toklu’nun, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında yerel seçimlere girmiş kadrolarla görüşmelere de başladığı gelen haberler arasında. Partiye 2002’den beri hizmetleri dokunan pek çok ismi tek tek bizzat telefonla arayıp randevu isteyen ve 31 Mart 2019’da yapılacak seçimler öncesi yeniden Ak Parti’nin başarısı için destek isteyeceği öğrenilen Toklu’nun, seçime güçlü bir şekilde girmek için yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiği ifade ediliyor.