Mustafa Toklu'dan ulaşım zirvesi

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu bugün Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde hizmet veren ulaşım esnaflarını ağırladı. İlçe Teşkilat binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem Mahmutlar otobüslerinin büyütülmesi ve Alanya otobüsleri ile birleştirilmesiydi.

Toplantıda ulaşım esnafına seslenen Başkan Toklu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin esnafın isteğine göre hareket edeceğini ve ona göre adımlar atılacağını söyledi. Otobüslerin büyütülmesinin vatandaşlar ve esnaflar açısından oldukça önemli olduğunu belirten Başkan Toklu, "Üniversite öğrencilerinin de Mahmutlar'da yaşamayı tercih etmesi ile o bölgenin otobüsleri oldukça işler bir hal aldı. Mevcut otobüsler yetmiyor ve tüm vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel geçtiğimiz günlerde Alanya'ya gelerek bu konu hakkında sizlerle görüşmüştü. Şimdi sizlerin istekleri doğrultusunda ortak bir noktada buluşarak bu soruna bir son vermemiz gerekiyor." dedi.

ESNAFLARDAN TOKLU'YA TEŞEKKÜR

Ulaşım esnafı, toplantıda isteklerini Başkan Toklu'ya ilettiler ve taleplerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmesini istediler. Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya teşekkür eden esnaflar, "Bizleri dinlediği ve isteklerimizi göz önünde bulundurduğu için Başkanımız Mustafa Toklu'ya teşekkür ediyoruz." dediler.