Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Mustafa Toklu'dan sürpriz ziyaret

Toklu, önce Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, ardından üniversite öğrencilerinin sofrasına konuk oldu

Mustafa Toklu'dan sürpriz ziyaret

Toklu, önce Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, ardından üniversite öğrencilerinin sofrasına konuk oldu

20 Nisan 2018 Cuma 23:54
Mustafa Toklu'dan sürpriz ziyaret
banner404

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, dün Antalya'ya giderek Kepez Belediye Başkanı Avukat Hakan Tütüncü ile görüştü. Bir dönem Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan ve ismi her yerel seçim öncesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak geçen Tütüncü, Mustafa Toklu ile yakından ilgilendi. Öte yandan Toklu, Gençlik Kolları Başkan Vekili Ali İhsan Babaoğlu ile birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrencinin evine akşam yemeği konuğu oldu. Toklu, öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Başkanı Hakan TütüncüMustafa Toklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti İlçe Başkanı Apaydın’dan açıklama
İyi Parti İlçe Başkanı Apaydın’dan açıklama
Ak parti'de Uludağ sesleri
Ak parti'de Uludağ sesleri
Vatan Partili Kurtoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı
Vatan Partili Kurtoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim