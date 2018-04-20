Mustafa Toklu'dan sürpriz ziyaret

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, dün Antalya'ya giderek Kepez Belediye Başkanı Avukat Hakan Tütüncü ile görüştü. Bir dönem Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan ve ismi her yerel seçim öncesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak geçen Tütüncü, Mustafa Toklu ile yakından ilgilendi. Öte yandan Toklu, Gençlik Kolları Başkan Vekili Ali İhsan Babaoğlu ile birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrencinin evine akşam yemeği konuğu oldu. Toklu, öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

