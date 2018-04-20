Mustafa Toklu'dan sürpriz ziyaret

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, dün Antalya'ya giderek Kepez Belediye Başkanı Avukat Hakan Tütüncü ile görüştü. Bir dönem Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan ve ismi her yerel seçim öncesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak geçen Tütüncü, Mustafa Toklu ile yakından ilgilendi. Öte yandan Toklu, Gençlik Kolları Başkan Vekili Ali İhsan Babaoğlu ile birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrencinin evine akşam yemeği konuğu oldu. Toklu, öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.