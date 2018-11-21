Mustafa Toklu'dan İstanbul çıkarması

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Alanya'daki siyasi çalışmalarının yanı sıra şehir dışında Alanya’nın tanıtımını yapan işadamlarına da tam destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde aslen Alanyalı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde yapılan Alanyalılar Gecesi'ne katılan Başkan Toklu, dün yeniden İstanbul'a çıkarma yaptı. Müstakil İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği Expo Fuarı'na katılan Başkan Toklu, Alanyalı işadamları ile de bir araya geldi. Bu yıl 17. kez düzenlenen fuarda Alanya menşeli firmaların stantlarını ziyaret eden Başkan Toklu, firmaların çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Toklu, Alanyalı işadamlarını bu önemli günlerinde yalnız bırakmayarak iş dünyasının da övgüsünü topladı. Fuar hakkında konuşan Başkan Toklu, "MÜSİAD Expo Fuarı'na katılarak hemşerilerimizle bir araya geldik. Alanyalı firmalarımızı böyle günlerde yalnız bırakmamalıyız. Hem Alanya dışındaki şehirlerimizde hem de başka ülkelerde Alanya’mızı başarıyla temsil eden işadamlarımız ziyaretimizden dolayı memnuniyet duydular. Hepsine hayırlı kazançlar diledik. MÜSİAD yetkililerine de böyle yararlı bir fuar düzenledikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.