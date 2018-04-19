Mustafa Toklu'dan esnafa destek

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ekibiyle birlikte meslek odası başkanlarını ziyaret turunu sürdürdü. Geçen hafta Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'le çok sayıda oda başkanını ziyaret edip hayırlı olsun dileklerini ileten Toklu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in ardından dün de Elektrikçiler Odası Başkanı İlyas Bayır'ı, Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş'ı, Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış'ı ziyaret etti. Tüm meslek odası başkanlarını tebrik eden Toklu, iktidar partisinin yereldeki temsilcisi olarak esnafın her türlü sorunlarında yanlarında olduklarını, telefonlarının 7 gün 24 saat açık olduğunu belirtti. Toklu ve ekibi daha sonra Parlayüksel İlkokulu öğrencilerinin okul yararına düzenlediği kermese de katıldı.
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