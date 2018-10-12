Mustafa Toklu, Alanya turuna çıktı

ADALET ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu güne Alanya iskelesinde başladı. İskelede tekneci esnafları ile kahvaltıda bir araya gelen Toklu, teknecilerin yaşadığı sorun ve talepleri yerinde dinledi. Toklu ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Yenialp daha sonra ise Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan’ı makamında ziyaret edip tekneci esnafının talep ve sıkıntılarını Liman Başkanı Sayhan’a aktardı. Sayhan Toklu ve Yenialp'e ziyaretleri için teşekkür etti.

KEŞBELENİ MEYDANINI İNCELEDİ

Başkan Toklu daha sonra Alanya'nın Keşbeleni Yaylası'na giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazını yaylada ifşa eden Başkan Toklu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni meydan düzenlemesini yerinde inceledi. Torosların zirvesine yapılan meydanda yayla sakinleri ile buluşan Başkan Toklu, yeni meydanın vatandaşlar tarafından oldukça beğenildiğini belirterek hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaylalara yaptığı hizmetlerden ötürü vatandaşlar Başkan Toklu'ya teşekkür ettiler.

ÖĞLE YEMEĞİ KARAPINAR'DA

Başkan Toklu Keşbeleni'nin ardından Karapınar'a geçti. Karapınar'da çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile buluşan Toklu, öğle yemeğini çalışanlarla yedi. Karapınar'da yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Toklu, çalışanlara da moral aşıladı ve çalışmalarında başarılar diledi. Vatandaşlarla da görüşen Başkan Toklu Karapınar'daki çalışmaların neticelenmesi halinde Karapınar'ın bambaşka bir görünüme kavuşacağını söyledi. Başkan Toklu'ya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Karapınar'a yapılan çalışmalar için teşekkür ettiler.