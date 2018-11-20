Mustafa Toklu Ak kadınları ağırladı

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, önceki gün akşam Ak Parti’nin mahalle temsilcisi olan kadınlarla buluştu

Mustafa Toklu Ak kadınları ağırladı
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ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İl Teşkilatı’nın geçtiğimiz Pazar günü Antalya’da yaptığı elektronik temayül yoklamasında isminin en favori Alanya Belediye Başkan Adayı olarak çıktığı belirtilen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, önceki gün akşam Ak Parti’nin mahalle temsilcisi olan kadınlarla buluştu. Her mahalleden temsilcilerle yemekte buluşan Toklu, yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Saha çalışmasını planlı bir şekilde sürdüreceklerini söyleyen Toklu, toplantıda siyasette kadının yeri ve önemine dair bir konuşma yaptı. Bu toplantıya katılan eşi Sultan Toklu ile birlikte daha sonra Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne giden Toklu, hem mevlid kandili nedeniyle personelin, hasta ve hasta yakınlarının mevlidini kutladı, hem de yeni doğum yapan anneleri ziyaret edip tebrik etti.

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