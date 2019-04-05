Mustafa Geyikçi: Seçmenin oyuna sahip çıkıldı

FİNİKE Belediye Başkanlığını kazanan Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yarışın sona erdiğini belirterek, Finike'nin artık tek yürek olup geleceğe hazırlanması gerektiğini bu nedenle mazbatanın ne zaman alınacağı konusunun teferruat, asıl amaçlarının hizmet üretmek olduğunu ifade etti. Yaşanan seçim sürecinde tüm belediye başkan adaylarının sağduyulu davranarak tansiyonu fazla yükseltmediğini belirten Geyikçi, kendilerine gönül veren seçmenin de son derece dikkatli davranmasından dolayı olağanüstü bir durumun yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Geyikçi, "Seçim süreci boyunca ve halen kendisine destek olan Finikeli kadınlara, millet ittifakının gönüldaşlarına, gece gündüz demeden çalışan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

'HUKUKİ SÜRECE SAYGIMIZ SONSUZ'

Finike'nin tek yürek olarak ilçenin geleceği için çalışması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Yaşanan bu itiraz sürecinde yüzümüz pak alnımız ak, gururlu ve vakarlı bir şekilde zaferimize ve tüm seçmenler tarafından verilen oylara sahip çıkıyoruz. Milletin iradesi kişilerin üstündedir. İtiraz süreçleri hukuki bir haktır. Bu hukuki süreçlere saygımız sonsuzdur. Mühim olan mazbatayı ne kadar erken aldığımız değil, Finike'mize ne zaman hizmet etmeye başlayacağımızdır" dedi.

'TEK AMAÇ FİNİKE'YE HİZMET ÜRETMEK'

Seçim heyecanı ve telaşı esnasında binlerce Finikeli ile karşılaştığına değinen Mustafa Geyikçi, “Yaşanan bu yoğunluk boyunca, belki farkına varamadığımız bazı duygusal kırgınlıklar yaşatmış olabiliriz. Finikeli hemşerilerimizin sağduyusuna ve hoşgörülerine dayanarak aflarına sığınıyoruz. Haklarını helal etmelerini gönülden istiyorum. Artık amacımız hizmet üretmek. Rabbim bana verdiğim sözleri yerine getirmeyi nasip etsin. Allah utandırmasın" diye konuştu.