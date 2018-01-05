Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

Musa Özdemir Politika Kulisi'nde

Hakkında Ak Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı alınıp Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulan Musa Özdemir bu akşam Dim TV'de Alper Kutay ile Politika Kulisi programında süreci değerlendirecek

Musa Özdemir Politika Kulisi'nde

Hakkında Ak Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı alınıp Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulan Musa Özdemir bu akşam Dim TV'de Alper Kutay ile Politika Kulisi programında süreci değerlendirecek

05 Ocak 2018 Cuma 11:29
Musa Özdemir Politika Kulisi'nde
banner404

Haber: Alper KUTAY

BELDE olduğu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (Ak Parti) 10 yıl Tosmur Belediye Başkanlığı yapan Musa Özdemir, 30 Mart 2014 yerel seçimleri sırasında Ak Parti Adayı Hasan Sipahioğlu yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Adem Murat Yücel'i desteklediği, bu desteğini de gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse basın üzerinden açıkça ifade ettiği için 18 Mayıs 2017 tarihinde Antalya İl Teşkilatı tarafından partiden ihraç edilmişti. Önce köy olan Tosmur'un belde olduğu dönemde Anavatan Partisi'nden (ANAP) belediye başkanı seçilen Özdemir, sonraki dönemde Ak Parti'den seçilmişti. Üçüncü döneminde de Ak Parti adayı olarak seçilmiş ve görev süresi sonunda Büyükşehir Yasası ile beldesinin mahalle olması nedeniyle başkanlığa veda etmişti. Özdemir, böylece Tosmur'un ilk ve son belediye başkanı olmuştu. Ayrıca Disiplin Kurulu'na verilen Musa Özdemir hakkında Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı kesin kararını açıkladı. Parti tüzüğünde bulunan "Vukuundan itibaren iki yıl, öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde sevk kararı alınmamış disiplin suçlarıyla ilgili soruşturma yapılamaz" maddesi gereğince, oy birliği ile Özdemir hakkında ceza verilemeyeceği kararı alındı. Böylelikle Musa Özdemir hakkında AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulmuş oldu. Hakkında Ak Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı alınıp Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulan Musa Özdemir bu akşam Dim TV'de Alper Kutay ile Politika Kulisi programında süreci değerlendirecek. Politika Kulisi bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.01.2018 11:44
Anahtar Kelimeler:
POLİTİKA KULİSİALPER KUTAYDim TvMusa ÖzdemirAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Ak Gençlik'te görev dağılımı yapıldı
Alanya Ak Gençlik'te görev dağılımı yapıldı
Görevden alınan başkanın 3,5 yılda yaptığı servet dudak uçuklattı!
Görevden alınan başkanın 3,5 yılda yaptığı servet dudak uçuklattı!
Musa Özdemir hakkındaki ihraç kararı bozuldu
Musa Özdemir hakkındaki ihraç kararı bozuldu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim