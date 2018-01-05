Musa Özdemir Politika Kulisi'nde

Haber: Alper KUTAY

BELDE olduğu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (Ak Parti) 10 yıl Tosmur Belediye Başkanlığı yapan Musa Özdemir, 30 Mart 2014 yerel seçimleri sırasında Ak Parti Adayı Hasan Sipahioğlu yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Adem Murat Yücel'i desteklediği, bu desteğini de gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse basın üzerinden açıkça ifade ettiği için 18 Mayıs 2017 tarihinde Antalya İl Teşkilatı tarafından partiden ihraç edilmişti. Önce köy olan Tosmur'un belde olduğu dönemde Anavatan Partisi'nden (ANAP) belediye başkanı seçilen Özdemir, sonraki dönemde Ak Parti'den seçilmişti. Üçüncü döneminde de Ak Parti adayı olarak seçilmiş ve görev süresi sonunda Büyükşehir Yasası ile beldesinin mahalle olması nedeniyle başkanlığa veda etmişti. Özdemir, böylece Tosmur'un ilk ve son belediye başkanı olmuştu. Ayrıca Disiplin Kurulu'na verilen Musa Özdemir hakkında Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı kesin kararını açıkladı. Parti tüzüğünde bulunan "Vukuundan itibaren iki yıl, öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde sevk kararı alınmamış disiplin suçlarıyla ilgili soruşturma yapılamaz" maddesi gereğince, oy birliği ile Özdemir hakkında ceza verilemeyeceği kararı alındı. Böylelikle Musa Özdemir hakkında AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulmuş oldu. Hakkında Ak Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı alınıp Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulan Musa Özdemir bu akşam Dim TV'de Alper Kutay ile Politika Kulisi programında süreci değerlendirecek. Politika Kulisi bu akşam saat 19.00'da başlayacak.