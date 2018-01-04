Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...
Yemek yedikten sonra asla yapmamanız gereken 4 şey
Yemekten sonra asla bunu yapmayın!
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler

Musa Özdemir hakkındaki ihraç kararı bozuldu

Musa Özdemir hakkında AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozuldu

Musa Özdemir hakkındaki ihraç kararı bozuldu

Musa Özdemir hakkında AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozuldu

04 Ocak 2018 Perşembe 23:32
Musa Özdemir hakkındaki ihraç kararı bozuldu
banner404

BELDE olduğu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 10 yıl Tosmur Belediye Başkanlığı yapan Musa Özdemir, 30 Mart 2014 yerel seçimleri sırasında AK Parti Adayı Hasan Sipahioğlu yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adayı Adem Murat Yücel'i desteklediği, bu desteğini de gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse basın üzerinden açıkça ifade ettiği için 18 Mayıs 2017 tarihinde Antalya İl Teşkilatı tarafından partiden ihraç edilmişti. Önce köy olan Tosmur'un belde olduğu dönemde Anavatan Partisi'nden (ANAP) belediye başkanı seçilen Özdemir, sonraki dönemde AK Parti'den seçilmişti. Üçüncü döneminde de AK Parti adayı olarak seçilmiş ve görev süresi sonunda Büyükşehir Yasası ile beldesinin mahalle olması nedeniyle başkanlığa veda etmişti. Özdemir, böylece Tosmur'un ilk ve son belediye başkanı olmuştu. 
GENEL MERKEZ İHRAÇ ETMEDİ
Ayrıca Disiplin Kurulu'na verilen Musa Özdemir hakkında AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı kesin kararını açıkladı. Parti tüzüğünde bulunan "Vukuundan itibaren iki yıl, öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde sevk kararı alınmamış disiplin suçlarıyla ilgili soruşturma yapılamaz" maddesi gereğince, oy birliği ile Özdemir hakkında ceza verilemeyeceği kararı alındı. Böylelikle Musa Özdemir hakkında AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulmuş oldu. 
'AK PARTİ VE CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDEYİM'
Bu kararın ardından bir açıklama yapan Özdemir "Siyaset gönül işidir. Bizde bu karşılıksız sevda olduğu sürece ne Ak Parti bizi atabilir ne de biz Ak Parti'yi atabiliriz. Siyaset hayatımın en uzun dönemini Ak Parti'de yaptım. Son iki seçime Ak Parti'den girdim. Partimin ve halkın teveccühü sayesinde alnımızın akı ile partimize hizmet ettim. Bundan sonra da karınca kararınca, gücümün ve ömrümün yettiği kadar Ak Parti'ye hizmet etmeye devam edeceğim. Bu süreçte belki kırgınlıklara sebep olmuş olabiliriz. Ancak hiç kimseye kırgın değilim. Parti büyüklerimizin hiçbirini birbirinden ayırt etmeksizin saygı duyduğumu arz ederim. Siyasetin inişli çıkışlı çizgisinde yürümek siyasetçinin kaderidir. Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ettiğimize göre doğruluğuna inandığımız için Ak Parti ve Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Ben Ak Parti'yi gönlüme nakış gibi işlemişim ve kalbimin en güzel yerine yerleştirmişim" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Musa ÖzdemirAK Parti Antalya İl TeşkilatıIhraç KararıAK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'den Toklu'ya çiçek jesti
MHP'den Toklu'ya çiçek jesti
CHP Antalya İl Başkanlığı için Ahmet Kumbul aday
CHP Antalya İl Başkanlığı için Ahmet Kumbul aday
CHP Antalya Milletvekili Akaydın Menderes Türel'i suçladı
CHP Antalya Milletvekili Akaydın Menderes Türel'i suçladı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim