Musa Özdemir hakkındaki ihraç kararı bozuldu

BELDE olduğu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 10 yıl Tosmur Belediye Başkanlığı yapan Musa Özdemir, 30 Mart 2014 yerel seçimleri sırasında AK Parti Adayı Hasan Sipahioğlu yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adayı Adem Murat Yücel'i desteklediği, bu desteğini de gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse basın üzerinden açıkça ifade ettiği için 18 Mayıs 2017 tarihinde Antalya İl Teşkilatı tarafından partiden ihraç edilmişti. Önce köy olan Tosmur'un belde olduğu dönemde Anavatan Partisi'nden (ANAP) belediye başkanı seçilen Özdemir, sonraki dönemde AK Parti'den seçilmişti. Üçüncü döneminde de AK Parti adayı olarak seçilmiş ve görev süresi sonunda Büyükşehir Yasası ile beldesinin mahalle olması nedeniyle başkanlığa veda etmişti. Özdemir, böylece Tosmur'un ilk ve son belediye başkanı olmuştu.

GENEL MERKEZ İHRAÇ ETMEDİ

Ayrıca Disiplin Kurulu'na verilen Musa Özdemir hakkında AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı kesin kararını açıkladı. Parti tüzüğünde bulunan "Vukuundan itibaren iki yıl, öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde sevk kararı alınmamış disiplin suçlarıyla ilgili soruşturma yapılamaz" maddesi gereğince, oy birliği ile Özdemir hakkında ceza verilemeyeceği kararı alındı. Böylelikle Musa Özdemir hakkında AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından alınan ihraç kararı, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bozulmuş oldu.

'AK PARTİ VE CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDEYİM'

Bu kararın ardından bir açıklama yapan Özdemir "Siyaset gönül işidir. Bizde bu karşılıksız sevda olduğu sürece ne Ak Parti bizi atabilir ne de biz Ak Parti'yi atabiliriz. Siyaset hayatımın en uzun dönemini Ak Parti'de yaptım. Son iki seçime Ak Parti'den girdim. Partimin ve halkın teveccühü sayesinde alnımızın akı ile partimize hizmet ettim. Bundan sonra da karınca kararınca, gücümün ve ömrümün yettiği kadar Ak Parti'ye hizmet etmeye devam edeceğim. Bu süreçte belki kırgınlıklara sebep olmuş olabiliriz. Ancak hiç kimseye kırgın değilim. Parti büyüklerimizin hiçbirini birbirinden ayırt etmeksizin saygı duyduğumu arz ederim. Siyasetin inişli çıkışlı çizgisinde yürümek siyasetçinin kaderidir. Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ettiğimize göre doğruluğuna inandığımız için Ak Parti ve Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Ben Ak Parti'yi gönlüme nakış gibi işlemişim ve kalbimin en güzel yerine yerleştirmişim" dedi.

