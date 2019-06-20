Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye bu olaya sessiz kalmayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erdoğan Muhammet Mursi'nin ölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak yaşanan olayı cinayet olarak niteledi.

"MISIR'DAKİ DEMOKRASİ KATLİAMINA TEPKİ GÖSTERİYORUZ"

Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü, "Pazartesi günü Mursi'nin vefatıyla bir kez daha gözler önüne serilen Mısır'daki demokrasi katliamına tepki gösteriyoruz. Bir ülkede seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı 20-25 dakika can çekişiyor, orada en ufak bir müdahale yapılmıyor. Sisi denilen kişi Mısır'da böyle bir yöneticidir ve bir zalimdir. Cenazesi ailesine verilmiyor ve defin esnasında sadece iki oğlu ve avukatı hazır bulunuyor. Biz Türkiye olarak bu olaya sessiz kalmayacağız. Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum."dedi.