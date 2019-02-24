Muhtarlara afiş yasağı

YÜKSEK Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; muhtar adayları ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerde adaylık usulü bulunmadığından, seçime girecek adayların seçime gireceklerini belirtmekle ve kendilerini tanıtmakla sınırlı olarak etkinlik gösterebilecekleri, 298 sayılı kanun ile diğer seçim kanunlarında siyasi partilere ve bağımsız adaylara tanınan propaganda hakkından yararlanamayacakları, ancak seçime girecek kişilerin oy verme gününden önce resimli veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuatları dağıtabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda; 31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle muhtarları ve İhtiyar Heyeti seçimleri nedeniyle muhtar adayları tarafından Alanya’nın çeşitli yerlerinde bulunan billboardlar, apartmanlar, işyerleri, cadde ve sokaklar, elektrik direkleri, araçlar gibi halkın görebileceği yerlere afiş, pankart, döviz vb. reklamların asılmasının yasak olduğunun, muhtar adaylarının, YSK’nın 2018/1130 sayılı kararında belirtilen yasaklara uymayanları, bu yasaklara uymadıkları takdirde haklarında yasal işlem yapılacağı hususu tebliğ edildi.