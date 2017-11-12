'Muhtarlar Günal'a ulaşamadı' iddiası!

Haber: Alper KUTAY

TÜRK Hava Kurumu Alanya Şube Temsilcisi Emine Keyaoğlu tarafından geçen hafta düzenlenen Ankara programında MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın Alanya heyetine randevu vermediği iddia edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü tarafından tahsis edilen otobüsle 8 Kasım'da Alanya'dan hareket eden Keyaoğlu ve 40 muhtar, önce Anıtkabir'i, ardından İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Alanya heyetine babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ziyaretinde ise Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Mustafa Köse ve Gökçen Enç'i ziyaret eden Alanya heyeti, muhtarların sorunlarını anlatmıştı.

'GÜNAL VE ÇELİK GÖRÜŞMEDİ' İDDİASI

CHP Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile Niyazi Nefi Kara'yı da ziyaret eden Alanya heyetine Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın tarafından tatlı ikram edilmişti. Siyasi kulislerde, Alanya heyetinin neden sadece Ak Partili ve CHP'li vekilleri ziyaret ettiği, MHP'nin neden gündemde olduğu sorusuna yanıt aranırken, hem Keyaoğlu'nun hem de Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel'in MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ı aradıkları ancak geri dönüş alamadıkları iddia edildi. Günal'ın Alanya heyetine randevu vermediği, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'in de hastalığını gerekçe gösterip Alanya heyeti ile görüşmediği gelen haberler arasında.

